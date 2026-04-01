Дэйв Шаппелл появится в Call of Duty: Black Ops 7 в третьем сезоне

Разработчики Call of Duty: Black Ops 7 раскрыли часть контента, который появится вместе с запуском третьего сезона. Помимо новых карт, режимов, обновлений для Zombies и изменений в Warzone, игроков ждёт необычная коллаборация — в игре появится оператор, вдохновлённый комиком Дэйвом Шаппеллом.

Новый персонаж станет частью набора Half-Baked Tracer Pack, основанного на комедийном фильме Half Baked 1998 года, где Шаппелл исполнил главную роль. В комплект войдёт оператор с двумя обликами, созданными по мотивам персонажа Тёргуда из фильма.

Кроме нового оператора, набор предложит несколько косметических предметов и оружейных чертежей. Среди них — чертёж штурмовой винтовки M15 Mod 0 с трассирующими пулями и уникальными эффектами устранения, новый SMG VST с аналогичными эффектами, а также снайперская винтовка Hawker HX.

Также игроки получат специальное добивание Fish Food, эмоцию Smoking Makes You Fly, брелок для оружия, анимированные визитку и эмблему, а также эксклюзивный экран загрузки.

Третий сезон Black Ops 7 стартует 2 апреля 2026 года и принесёт в игру масштабное обновление с новым контентом для мультиплеера и королевской битвы.