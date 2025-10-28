ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 132 оценки

До релиза CoD: Black Ops 7 осталось две недели, а игры даже нет в топ-150 самых ожидаемых игр в Steam

Gruz_ Gruz_

До релиза Call of Duty: Black Ops 7 осталось всего лишь две недели, а дела у игры обстоят не лучшим образом. Шутер даже не попал в топ-150 самых ожидаемых релизов в Steam, что должно стать тревожным сигналом для компании Activision, принимая во внимание, что их прямой конкурент на рынке, Battlefield 6, целиком и полностью захватил внимание геймеров. И это даже не считая того, что сегодня состоится выход бесплатной королевской битвы Battlefield: Red Sec.

Battlefield: Red Sec - новая королевская битва станет доступна бесплатно 28 октября

Некоторые убеждены, что подобное развитие событий может заставить разработчиков шевелиться и улучшать предложенный контент, поскольку в истории Activision уже есть подобный прецедент. Да, это Marvel Rivals заставила разработчиков Overwatch «выйти из спячки» и заняться игрой.

Насколько данные списка желаний соответствуют реальности — неизвестно. Как ни крути, на консолях Call of Duty крайне популярна, и это не говоря о том, что в день релиза игра будет доступна в Game Pass.

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года.

Комментарии:  14
Contriver

причем тут вообще стим, когда код всегда был популярен в первую очередь на консолях, а во вторую в батл нете, стим это лишь дополнительный магазин с которого можно еще немного заработать гигантской франшизе, которая как обычно будет одной из самых прибыльных игр года

7
Геральт Батькович
6
barabear

В бнете он был популярен за неимением другого места покупки...

Генерал Анатолий

Стим при том, что даже средняя инди-игрушка там в топ-10 желаемого оказывается без проблем

2
FumblingLysanias

Ждём отчет для инвесторов о миллионах игроков в Гей*Pass! )))

3
Neko-Aheron

Через неделю ждем скидок )

2
Wolfenstein

пора котика домогающегося обратно звать - только он умел с конвеером совладать в перерывах между оргиями

1
Max Dibister

Потужно

Tom[Cat]

Да дичь какая-то без идейная, уже давно ничего путного не выпускают по колде

Kenn1y

Из последних купился только на Авангард из-за сеттинга, а так, после MW2 первой редакции, уже нормальных игр нет в серии.

Даздрасен Дыклоп

Кал засох после МВ2, дальше шляпа шляпная.

1
Dark1994

С гордостью скажу, что нет ни одной лицензионной игры колды. В отличии например от кучи батлфилдов))