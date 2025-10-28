До релиза CoD: Black Ops 7 осталось две недели, а игры даже нет в топ-150 самых ожидаемых игр в Steam

До релиза Call of Duty: Black Ops 7 осталось всего лишь две недели, а дела у игры обстоят не лучшим образом. Шутер даже не попал в топ-150 самых ожидаемых релизов в Steam, что должно стать тревожным сигналом для компании Activision, принимая во внимание, что их прямой конкурент на рынке, Battlefield 6, целиком и полностью захватил внимание геймеров. И это даже не считая того, что сегодня состоится выход бесплатной королевской битвы Battlefield: Red Sec.

Некоторые убеждены, что подобное развитие событий может заставить разработчиков шевелиться и улучшать предложенный контент, поскольку в истории Activision уже есть подобный прецедент. Да, это Marvel Rivals заставила разработчиков Overwatch «выйти из спячки» и заняться игрой.

Насколько данные списка желаний соответствуют реальности — неизвестно. Как ни крути, на консолях Call of Duty крайне популярна, и это не говоря о том, что в день релиза игра будет доступна в Game Pass.

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года.