Doom Slayer вторгается в Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone в рамках события The Haunting

Activision анонсировало хэллоуинское событие The Haunting для Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone. Оно стартует 17 сентября одновременно с началом шестого сезона. Это обновление станет последним крупным контентным добавлением для Black Ops 7 перед выходом следующей части серии.

Главной изюминкой события станет появление в игре оперативника Думгая из легендарной серии шутеров DOOM. Как сообщается, у персонажа будет как классический облик, так и вариант из недавней игры DOOM: The Dark Ages.

В рамках The Haunting в игру добавят:

Тематические режимы — ограниченные по времени игровые режимы в духе Хэллоуина.

— ограниченные по времени игровые режимы в духе Хэллоуина. Косметические предметы — облики оперативников, чертежи оружия и другие награды.

— облики оперативников, чертежи оружия и другие награды. Вариации карт — существующие карты получат хэллоуинское оформление. Например, утечки указывают на ночную версию карты Havens Hollow с тыквами и призрачными эффектами.

Событие продлится около месяца и завершится незадолго до выхода Modern Warfare 4.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Действие кампании развернётся на Корейском полуострове, где Северная Корея начинает полномасштабное вторжение.