Эффект Battlefield 6: Activision обещает "беспрецедентное количество контента" в Call of Duty: Black Ops 7

Похоже, что успех Battlefield 6 отрезвляюще подействовать на компанию Activision: пользователи шутят, что издатель наконец-то стал задумываться об интересах игроков. Поводом для этого стал недавний анонс по Call of Duty: Black Ops 7, который разработчики сопроводили обещанием "беспрецедентного количества контента" как на старте, так и в течение первого года после релиза.

Activision сообщает, что в день релиза игрокам будет доступно 18 карт для многопользовательских сражений и 2 карты для зомби-режима, а в рамках первого сезона разработчики добавят ещё 7 карт для мультиплеера и 3 для режима с зомби. Компания уверяет, что намерена поддерживать игру на протяжении всего года регулярными обновлениями и событиями.

Несмотря на оптимистичный настрой Activision, реакция аудитории оказалась ироничной. В соцсетях фанаты шутят, что столь щедрое наполнение на старте - это прямая заслуга конкурентов. По мнению пользователей, если бы не успех Battlefield 6, издатель, скорее всего, в очередной раз ограничился бы минимальным набором контента.