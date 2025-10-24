Эффект Battlefield 6: Activision обещает "беспрецедентное количество контента" в Call of Duty: Black Ops 7

Похоже, что успех Battlefield 6 отрезвляюще подействовать на компанию Activision: пользователи шутят, что издатель наконец-то стал задумываться об интересах игроков. Поводом для этого стал недавний анонс по Call of Duty: Black Ops 7, который разработчики сопроводили обещанием "беспрецедентного количества контента" как на старте, так и в течение первого года после релиза.
Activision сообщает, что в день релиза игрокам будет доступно 18 карт для многопользовательских сражений и 2 карты для зомби-режима, а в рамках первого сезона разработчики добавят ещё 7 карт для мультиплеера и 3 для режима с зомби. Компания уверяет, что намерена поддерживать игру на протяжении всего года регулярными обновлениями и событиями.
Несмотря на оптимистичный настрой Activision, реакция аудитории оказалась ироничной. В соцсетях фанаты шутят, что столь щедрое наполнение на старте - это прямая заслуга конкурентов. По мнению пользователей, если бы не успех Battlefield 6, издатель, скорее всего, в очередной раз ограничился бы минимальным набором контента.
Обещать, не значит жениться.
причём здесь женится бф6 удалила карты которые не были по теме battlefield так что батла умрёт раньше колды
Ну мечтай, мечтай)) Мечтатель херов
Ясно, идут по дороге борды))
И кампанию так же продолбают, да? // Александр Ковалёв