Fallout вторгается в Call of Duty: Black Ops 7 получила постапокалиптическую коллаборацию

Call of Duty: Black Ops 7 начинает этот год с громкой коллаборации — шутер объединился с сериалом Fallout от Bethesda. Разработчики представили трейлер временного сотрудничества, которое принесёт в игру узнаваемую постапокалиптическую эстетику и контент для фанатов обеих франшиз.

В рамках события игроки смогут получить разнообразные косметические предметы, вдохновлённые героями сериала Fallout. Речь идёт о скинах персонажей, тематических камуфляжах для оружия, наклейках и других визуальных бонусах. Однако на этом коллаборация не ограничится.

Авторы Black Ops 7 добавят специальные события и временные активности сразу во все ключевые режимы игры — мультиплеер, Warzone и Zombies. Игроков ждут уникальные испытания и ограниченные предложения, приуроченные к кроссоверу. Сотрудничество будет доступно лишь в течение ограниченного времени, так что поклонникам серии стоит поторопиться, чтобы не пропустить контент из мира Fallout.