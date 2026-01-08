ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.1 223 оценки

Fallout вторгается в Call of Duty: Black Ops 7 получила постапокалиптическую коллаборацию

butcher69 butcher69

Call of Duty: Black Ops 7 начинает этот год с громкой коллаборации — шутер объединился с сериалом Fallout от Bethesda. Разработчики представили трейлер временного сотрудничества, которое принесёт в игру узнаваемую постапокалиптическую эстетику и контент для фанатов обеих франшиз.

В рамках события игроки смогут получить разнообразные косметические предметы, вдохновлённые героями сериала Fallout. Речь идёт о скинах персонажей, тематических камуфляжах для оружия, наклейках и других визуальных бонусах. Однако на этом коллаборация не ограничится.

Авторы Black Ops 7 добавят специальные события и временные активности сразу во все ключевые режимы игры — мультиплеер, Warzone и Zombies. Игроков ждут уникальные испытания и ограниченные предложения, приуроченные к кроссоверу. Сотрудничество будет доступно лишь в течение ограниченного времени, так что поклонникам серии стоит поторопиться, чтобы не пропустить контент из мира Fallout.

Комментарии:  4
Babadzaki-San

Господи Боже...

Legend_of_the_Hero

Надо бы в начале новости написать: "Особо впечатлительным не смотреть!".))

Avtor-avtora

По ходу тему фоллаута решили впихнуть во всё возможное невпихуемое ))

Лидер 666

повезло повезло тем кто это купит)