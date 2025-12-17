Fallout заглянет в Call of Duty: Black Ops 7 - кроссовер стартует в Season 1 Reloaded

Activision официально подтвердила кроссовер между Call of Duty: Black Ops 7 и вселенной Fallout. Событие приурочено к выходу второго сезона сериала Fallout на Amazon и появится в игре с обновлением Season 1 Reloaded.

Анонс прозвучал через официальный аккаунт Call of Duty в соцсетях — разработчики дали понять, что постапокалиптическая франшиза Bethesda станет частью временного контента середины сезона. Reloaded-обновления традиционно приносят новые карты, режимы, оружие и специальные ивенты, и Fallout займёт именно это «прайм-окно».

Пока Activision не раскрывает детали сотрудничества, но сообщество ожидает тематические косметические предметы — возможно, облики в духе Пустошей или элементы, вдохновлённые сериалом. Несмотря на прошлые споры вокруг «нереалистичных» скинов, разработчики ранее подчёркивали, что визуальный контент в Black Ops 7 будет более «приземлённым» и соответствующим атмосфере игры.