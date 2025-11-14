FSR Redstone дебютирует в COD Black Ops 7 эксклюзивно на видеокартах Radeon RX 9000

AMD официально представила FSR Redstone в Call of Duty: Black Ops 7, ознаменовав дебют долгожданной технологии масштабирования, обещанной на вторую половиу 2025 года. Новая функция появится в игре 14 ноября, но с важными ограничениями: будет доступна только функция регенерации лучей, которая будет работать исключительно на видеокартах Radeon RX 9000.

Регенерация лучей, первая из четырёх реализованных функций FSR Redstone, оптимизирована для трассировки лучей. Технология выводит и восстанавливает детали с помощью трассировки лучей из разреженных выборок, обеспечивая более высокое качество графики с меньшим влиянием на производительность. Это стратегический выбор для первого релиза, поскольку трассировка лучей традиционно лучше работает на видеокартах NVIDIA.

Джек Хайн, руководитель графического подразделения AMD, заявил, что «это только начало» новой функции, намекая на то, что остальные компоненты FSR Redstone должны постепенно появиться в играх. Полный пакет технологий включает три дополнительные функции, помимо регенерации лучей.

Среди технологий, которые ещё предстоит реализовать, — новые версии суперразрешения и генерации кадров на основе машинного обучения, разработанные для улучшения качества изображения без ущерба для производительности. Кроме того, Neural Radiance Caching обещает динамически «обучаться» распространению света в сценах, предсказывая поведение для более эффективной интеграции глобального освещения.

AMD подтвердила, что на данный момент FSR Redstone работает только на видеокартах серии Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4. Это ограничение уже упоминалось, когда компания представила новое поколение FSR в мае этого года, хотя слухи указывают на то, что эта функция в конечном итоге может стать доступной и для других графических процессоров, включая модели от конкурирующих производителей.