Gamescom 2025 начинается с эпичного трейлера Call of Duty: Black Ops 7. Теперь в шутере будет полноценный кооператив!

Выставка Gamescom 2025 стартовала с главного события — мировой премьеры трейлера очередной Call of Duty. Церемонию Opening Night Live открыл зрелищный ролик Black Ops 7, продемонстрировавший мрачный и извращенный мир будущего, разнообразные локации и возвращение знакомых персонажей.

Трейлер подтвердил, что в игру вернется Дэвид Мэйсон, протагонист Black Ops 2, однако, по словам разработчиков, «он уже не тот» и «несет на себе глубокие шрамы». Игроков ждет столкновение с новой таинственной организацией под названием «Гильдия» в центральном городе Авалон, который будет «эволюционировать вместе с игроком». Визуальный ряд ролика поражает воображение галлюциногенными сценами, где дороги невозможно изгибаются в воздухе, а завершается все нападением гигантского существа и коротким тизером зомби-режима.

Однако главной новостью, которая взорвала интернет, стал анонс полноценной кооперативной сюжетной кампании. Впервые в истории серии всю историю можно будет пройти как в одиночку, так и в компании до четырех игроков. Разработчики из Treyarch и Raven Software заверили, что каждая миссия создается вручную с упором на разнообразие тона, темпа и локаций, которые будут переносить игроков как в реальные места, так и в глубины «человеческой психики».

Также был представлен новый режим «Эндшпиль» (The Endgame), который, судя по описанию, может быть своего рода roguelike-испытанием, где «каждый забег — это новый шаг на вашем пути к силе». Больше подробностей обо всех режимах пообещали рассказать на грядущем мероприятии Call of Duty Next.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.