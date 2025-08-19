Gamescom 2025 начинается с эпичного трейлера Call of Duty: Black Ops 7. Теперь в шутере будет полноценный кооператив!

Выставка Gamescom 2025 стартовала с главного события — мировой премьеры трейлера очередной Call of Duty. Церемонию Opening Night Live открыл зрелищный ролик Black Ops 7, продемонстрировавший мрачный и извращенный мир будущего, разнообразные локации и возвращение знакомых персонажей.
Трейлер подтвердил, что в игру вернется Дэвид Мэйсон, протагонист Black Ops 2, однако, по словам разработчиков, «он уже не тот» и «несет на себе глубокие шрамы». Игроков ждет столкновение с новой таинственной организацией под названием «Гильдия» в центральном городе Авалон, который будет «эволюционировать вместе с игроком». Визуальный ряд ролика поражает воображение галлюциногенными сценами, где дороги невозможно изгибаются в воздухе, а завершается все нападением гигантского существа и коротким тизером зомби-режима.
Однако главной новостью, которая взорвала интернет, стал анонс полноценной кооперативной сюжетной кампании. Впервые в истории серии всю историю можно будет пройти как в одиночку, так и в компании до четырех игроков. Разработчики из Treyarch и Raven Software заверили, что каждая миссия создается вручную с упором на разнообразие тона, темпа и локаций, которые будут переносить игроков как в реальные места, так и в глубины «человеческой психики».
Также был представлен новый режим «Эндшпиль» (The Endgame), который, судя по описанию, может быть своего рода roguelike-испытанием, где «каждый забег — это новый шаг на вашем пути к силе». Больше подробностей обо всех режимах пообещали рассказать на грядущем мероприятии Call of Duty Next.
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Мимо!
Этот год за Батлой. Хех
Да хрен его знает... Каждый раз говоря, что год за Батлой, КАЛда, после этих слов, продаётся ещё лучше.
Ниче такого не говорят. Батла не каждый год выходит
Лучше батлу возьму чем это
прошел все части и это про сто эпик
Особенно 1я, когда ты идешь и из автоматапо всем- ТРА ТА ТА ТА ТА-ОЧЕНЬ ЭПИЧНО
Батлу купил господа, жду вас на поле боя 10 октября! Всем удачной покупки и здоровья!