Главные новинки первой половины ноября в Xbox Game Pass - Call of Duty: Black Ops 7 и ещё десяток игр

Microsoft представила свежий список проектов, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине ноября 2025 года. Традиционно подборка включает как громкие релизы, так и любопытные инди-новинки. Главным событием месяца стала новая часть легендарного шутера — Call of Duty: Black Ops 7, релиз которой состоится 14 ноября.

Всего в Game Pass появится более десяти игр. Уже 5 ноября подписчики смогут оценить Dead Static Drive и Sniper Elite: Resistance, продолжение знаменитой серии о снайперах времён Второй мировой. Следом, 6 ноября, в подписку добавят уютные приключения Whiskerwood и динамичную аркаду Egging On.

7 ноября список пополнит фантастическая Voidtrain, где игроки путешествуют по измерениям на летающем поезде. 11 ноября выйдут сразу три проекта — Great God Grove, Lara Croft and the Temple of Osiris и безумный Pigeon Simulator, в котором можно разрушать города, играя за взбесившихся голубей. На следующий день появятся Relic Hunters Legend и Winter Burrow — сказка о маленьком зверьке, возвращающемся домой после зимы.

Завершит первую волну добавлений Call of Duty: Black Ops 7, доступная в изданиях Ultimate и PC Game Pass.

Однако не обошлось без потерь — 15 ноября из библиотеки исчезнут Blacksmith Master, Football Manager 2024, Frostpunk, Spirittea и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Microsoft пообещала, что во второй половине месяца список продолжит пополняться, а ноябрь станет одним из самых насыщенных периодов Game Pass за весь год.