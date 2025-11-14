Игроки обрушились с критикой на Call of Duty: Black Ops 7 - шутер получил смешанные отзывы в Steam

С выходом Call of Duty: Black Ops 7 в Steam игру моментально встретил поток пользовательских реакций — и большинство из них оказались далеки от восторгов. На момент публикации шутер держится на отметке «Смешанные», а комментарии игроков наполнены критикой в адрес технического состояния и необычных решений в кампании.

Одной из главных претензий стало отсутствие паузы в сюжетном режиме — механика работает так же, как в Warzone. Игроков также возмущает автоматический кик за бездействие: при повторном входе уровень приходится начинать сначала. Эти особенности вызвали бурное негодование, особенно у тех, кто ожидал классическую одиночную кампанию.

Не обошлось и без технических проблем. Пользователи жалуются на фризы, вылеты при переключении окон и «плавающее» управление мышью. Некоторые утверждают, что игра ощущается хуже предыдущих частей даже на мощных ПК.

Тем временем соцсети заполонили вирусные клипы из кампании. Особенно обсуждают сцены с гигантским биомеханическим солдатом и эпизод, где игрок управляет группой оживших мертвецов. Часть сообщества называет происходящее «играбельным Skibidi Toilet-видео», а другие обвиняют разработчиков в насмешке над наследием оригинального Black Ops, особенно после появления локации Воркута в неожиданном контексте.

Критики, напротив, встретили игру более тепло, но игроки явно настроены куда строже. Пока Treyarch экспериментирует с форматом кампании, комьюнити спорит, насколько уместны такие смелые авторские решения — и стоит ли они ухудшенной стабильности.