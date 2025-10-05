Игроки столкнулись с проблемами при запуске беты Call of Duty: Black Ops 7 на ПК

Пользователи ПК сообщают о трудностях с запуском открытого бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7. Сразу после открытия доступа игроки начали массово жаловаться на ошибку, связанную с отсутствующими файлами. В частности, при попытке зайти в игру через лаунчер Battle.net многие видят сообщение об отсутствующих DLC для многопользовательской игры, несмотря на то, что бета-версия была полностью установлена.

На форумах и в социальных сетях, игроки делятся своим опытом. Судя по многочисленным сообщениям, проблема носит массовый характер. Пользователи отмечают, что стандартные методы, такие как проверка целостности файлов или полная переустановка клиента, не приносят результата. Ошибка отсутствуют наборы DLC или требование установить мультиплеер появляются даже после выполнения всех необходимых загрузок.

В качестве временного решения некоторые игроки предлагают альтернативный способ запуска. Пользователи выяснили, что загрузка бета-версии через Steam и привязка к своей учетной записи Battle.net в некоторых случаях помогает обойти проблему. Однако часть игроков сообщает, что и в Steam возникают аналогичные трудности, хотя основная волна жалоб связана именно с клиентом от Blizzard.