Инсайдер раскрыл имена 4 персонажей для совместной кампании Call of Duty: Black Ops 7 на четырёх игроков

Известный инсайдер TheGhostofHope, который опубликовал в своём аккаунте имена и изображения четырёх персонажей. По его словам, игроки смогут выбрать следующих персонажей:

Дэвида «Section» Мейсона

Майка Харпера

Эрика Сэмюэлса

Хлою «Karma» Линч

Что касается подтверждений, официальный аккаунт Call of Duty недавно опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Black Ops 7 будет представлен на Gamescom 2025 19 августа.

Презентация Black Ops 7 начнётся в 11:00 по тихоокеанскому времени и будет транслироваться на официальных каналах Gamescom на YouTube и Twitch. Учитывая, что последней презентацией Black Ops 7 был кинематографический трейлер, можно ожидать, что на предстоящей мировой премьере будет показан игровой процесс.

Call of Duty предстоит нелегкая работа, поскольку в этом году им придется напрямую конкурировать с Battlefield 6, которая недавно привлекла более 500 000 игроков только в Steam за первые выходные открытого бета-тестирования, побив рекорд по количеству одновременных игроков среди всех игр Call of Duty, выпущенных в Steam.