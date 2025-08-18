ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 ноябрь 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.4 55 оценок

Инсайдер раскрыл имена 4 персонажей для совместной кампании Call of Duty: Black Ops 7 на четырёх игроков

KoRnEr KoRnEr

Известный инсайдер TheGhostofHope, который опубликовал в своём аккаунте имена и изображения четырёх персонажей. По его словам, игроки смогут выбрать следующих персонажей:

  • Дэвида «Section» Мейсона
  • Майка Харпера
  • Эрика Сэмюэлса
  • Хлою «Karma» Линч

Что касается подтверждений, официальный аккаунт Call of Duty недавно опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Black Ops 7 будет представлен на Gamescom 2025 19 августа.

Call of Duty: Black Ops 7 пугает мрачным будущим в новом трейлере

Презентация Black Ops 7 начнётся в 11:00 по тихоокеанскому времени и будет транслироваться на официальных каналах Gamescom на YouTube и Twitch. Учитывая, что последней презентацией Black Ops 7 был кинематографический трейлер, можно ожидать, что на предстоящей мировой премьере будет показан игровой процесс.

Слух: Black Ops 7 выходит 14 ноября - предзаказы стартуют уже 20 августа

Call of Duty предстоит нелегкая работа, поскольку в этом году им придется напрямую конкурировать с Battlefield 6, которая недавно привлекла более 500 000 игроков только в Steam за первые выходные открытого бета-тестирования, побив рекорд по количеству одновременных игроков среди всех игр Call of Duty, выпущенных в Steam.

Разработчики Battlefield 6 считают, что серия дополняет Call of Duty, а не просто конкурирует с ней
6
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

он смотрит на вас как на г@вно

1