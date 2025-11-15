Количество игроков Black Ops 7 в Steam за первый день снизилось на 70% по сравнению с Black Ops 6

В прошлом году Black Ops 6 побила несколько рекордов Call of Duty и в итоге стала самой продаваемой игрой для PS5 в США. Игра также оказалось хитом в Steam, став настоящим успехом для Activision и Xbox.

Спустя год этого нельзя сказать о её преемнице. Black Ops 7 не только крайне разочаровывает в плане сюжетной кампании, но и, похоже, в день запуска охватила менее половины активных игроков в Steam.

Согласно данным SteamDB, выход Black Ops 7 привёл к пиковому показателю в Call of Duty около 84 тысяч одновременно играющих. Для сравнения, в октябре 2024 года, на момент выхода Black Ops 6, этот показатель достигал 306 000.

Это означает падение примерно на 70% с точки зрения количества игроков в первый день в Steam. Black Ops 7 также имеет неоднозначные отзывы в Steam, что подчёркивает общее отношение к последнему творению Activision.

Примечательно, что игра до сих пор занимает лидирующие позиции в чартах бестселлеров Steam. Более того, преданные игроки, похоже, наслаждаются многопользовательским режимом, поэтому интересно, что Black Ops 7 после релиза показала результаты, далеко не такие высокие, как прошлогодняя игра.

Возможно, успех недавно вышедших шутеров, таких как Battlefield 6 и Arc Raiders, оказал влияние на Black Ops 7.