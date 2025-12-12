Microsoft признала сложности с ежегодным выпуском Call of Duty на фоне провального старта Black Ops 7

Проблемы вокруг Call of Duty: Black Ops 7 продолжают нарастать: игра стартовала заметно слабее предыдущих частей и уступила конкурентам вроде Battlefield 6 и Arc Raiders. Продажи и активность игроков оказались ниже ожиданий, а Microsoft и Activision до сих пор не раскрывают официальные цифры — верный признак того, что запуск прошёл неудачно.

По данным европейских аналитиков, стартовые продажи Black Ops 7 оказались на 63% ниже, чем у Battlefield 6, а также более чем на 50% слабее, чем у прошлогодней Black Ops 6. Столь тяжёлый запуск заставил Activision публично признать, что серия перестала соответствовать ожиданиям части аудитории, и компания пообещала больше никогда не выпускать Modern Warfare и Black Ops подряд год за годом.

Теперь к ситуации высказался глава Xbox Game Studios Мэтт Бути. В интервью Variety он признал масштабы проблемы, но отметил, что команда всё же проделала впечатляющую работу:

«Выпускать огромную франшизу по расписанию каждый год — невероятно сложная задача. Я горжусь тем, как студия смогла продвинуть серию вперёд».

Бути также подчеркнул, что судьба Black Ops 7 ещё не решена — благодаря сезонной модели Call of Duty игра продолжит получать крупные обновления, а её «история только начинается». Microsoft сообщает, что несмотря на трудный запуск, Call of Duty остаётся самой популярной франшизой на Game Pass по времени игры и количеству игроков за весь 2025 год.

Тем временем серия находится на распутье. В 2026 году ожидается новая часть Modern Warfare от Infinity Ward, но дальше картина туманна. Activision так и не смогла развить третий крупный подбренд, и теперь цикл упирается в два столпа — MW и Black Ops, которые не успевают оправиться между релизами.

Отпуск для франшизы выглядит логичным, но с учётом покупки Activision Blizzard за $69 млрд такой шаг маловероятен. Что касается Black Ops 7, Activision обещает «беспрецедентную сезонную поддержку» и намерена «поднять игру до уровня лучших представителей серии».

Остаётся лишь наблюдать, удастся ли студиям вернуть доверие поклонников — или Call of Duty действительно подошла к переломному моменту в своей истории.