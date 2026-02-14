"Мы всё исправим": игрокам Call of Duty: Black Ops 7 бесплатно раздают внутриигровые награды на ограниченное время

После серьёзных проблем с событием Mars Leaderboard Event в начале второго сезона Treyarch объявила, что награды из таблицы лидеров получат все игроки, которые войдут в игру до запуска Season 2 Reloaded. Участвовать в событии было необязательно — достаточно просто авторизоваться в Call of Duty: Black Ops 7 в указанный период.

Mars Leaderboard Event проходил до 9 февраля и предлагал соревноваться в режиме Mars Survival, где игроки ранжировались по количеству пережитых раундов в Zombies. Однако из-за некорректного отслеживания прогресса таблицы лидеров работали с ошибками, поэтому Treyarch решила «исправить ситуацию» и выдать награды всем, чтобы никто не оказался в невыгодном положении.

Бесплатные предметы Call of Duty: Black Ops 7 (Mars Leaderboard Event):

— «Mars» Animated Camo

— «Planet Flamingo» Camo

— «Feathered Idol» Kogot-7 Weapon Blueprint

— «Ornamental» Weapon Charm

— «Bird Brain» Emblem

Большая часть реакции в X на решение Treyarch оказалась негативной по отношению к системе таблиц лидеров в целом. Один пользователь назвал их «несправедливыми и стрессовыми», заявив, что они поощряют тех, у кого больше свободного времени для игры. Другие выразили мнение, что подобные события стоит полностью отменить или заменить их на ивенты с начислением XP.

Похоже, что пострелизный контент помогает Call of Duty: Black Ops 7 переживать своеобразный этап восстановления интереса. Несмотря на то что игра показывает худшие результаты в серии с 2008 года, многие обновления от Treyarch и Raven Software были встречены положительно. До предполагаемого релиза следующей части Call of Duty в 2026 году остаётся ещё несколько месяцев контента, и у проекта всё ещё есть шанс завершить жизненный цикл на высокой ноте и укрепить интерес к будущему франшизы.