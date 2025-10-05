Началась открытая бета Call of Duty: Black Ops 7

Открытая бета Call of Duty: Black Ops 7 стартовала 5 октября в 20:00 (МСК) на PC, PlayStation и Xbox и завершится 8 октября в 20:00 (МСК). Предыдущая открытая бета серии привлекла свыше трех миллионов участников за первые три дня.

Новые карты:

Cortex;

Exposure;

Imprint;

The Forge;

Blackheart;

Toshin.

Новые режимы:

Team Deathmatch — команда набирает очки за каждое убийством, побеждает коллектив с максимальным числом фрагов;

Domination — захват и удержание контрольных точек;

Hardpoint — поочередный контроль определённых зон. Команда зарабатывает очки, удерживая активную точку;

Kill Confirmed — сбор жетонов с убитых противников;

Search and Destroy — безвозвратные жизни, цели — установка или обезвреживание бомбы, раунды до 6 очков;

Overload — захват энергетических узлов, позволяющих атаковать вражескую базу.

Режим “Zombies Survival”

Режим представляет собой кооперативное выживание против волн зомби. Игроки собирают ресурсы и укрепления, выполняют задания на карте и отбивают всё более сильные орды. За каждый пройденный раунд открываются новые зоны, оружие и специальные улучшения, а цель — продержаться до конца всех волн. Тестирование продолжится до 7 октября.

Максимальный уровень в бета-версии повышается с 20 до 30. Вот что можно будет разблокировать в многопользовательском режиме и режиме “Зомби”:

Уровень 21: “Старший сержант III” – мод Shadow Rift (Зомби): пули с теневым уроном создают чёрные дыры.

Уровень 22: “Старший сержант I” – пистолет CODA 9, Scorestreak “Сторожевой пёс Хело”, перк “Страж”.

Уровень 23: “Сержант-стрелок II” – заставка “Бета-выживший”, перк “Громила”, тактическое снаряжение LT53 Казимир (Зомби).

Уровень 24: “Сержант-стрелок III” – граната “Психологическая”, поддержка “Пушка Манглера” (Зомби).

Уровень 25: “Второй лейтенант I” – ПП Razor 9 мм, перк “Инженер”.

Уровень 26: “Второй лейтенант II” – смертоносное оборудование “Игольчатый дрон”, перк “Инстинкт охотника”, Wildcard “Жадность”.

Уровень 27: “Второй лейтенант III” – визитка “Бета Конкерор”, перк “Вендетта”, мод “Мозговая гниль” (Зомби).

Уровень 28: “Лейтенант I” – дробовик Echo 12, улучшение поля “Связь отряда”, перк “Ниндзя”.

Уровень 29: “Лейтенант II” – перк “Лупер”, улучшение поля “Эфирное покрывало” (Зомби).

Уровень 30: “Лейтенант III” – чертёж M15 Mod 0, серия побед RHINO (дистанционный боец-робот).

Разработчики используют бета-тест для оптимизации баланса, сетевого кода и механик перед релизом полной версии 14 ноября. Все достижения и косметические награды, полученные в бете, перенесутся в финальный билд.