ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.1 248 оценок

Николас Кейдж станет новым оперативником в летнем обновлении шутеров Call of Duty: Black Ops 7 и Call of Duty: Warzone

Апчхий Апчхий

Компании Activision и Treyarch официально представили свежий трейлер масштабного межсезонного обновления под названием Summer of Action. Главной неожиданностью грядущего контента стало появление знаменитого голливудского актёра Николаса Кейджа в качестве игрового персонажа.

Масштабный апдейт добавит в шутеры большое количество интересных новинок для сетевых режимов. Пользователей ждут новые карты для мультиплеера, штурмовая винтовка АН94, а также тематические ежедневные награды за вход в систему.

Любители кооператива превратятся в истребителей зомби на новой карте Ковакудзё. Действие этой локации развернётся в охваченном огнём древнем феодальном замке рядом с действующим вулканом.

Официальный релиз масштабного обновления на всех актуальных игровых платформах состоится уже 25 июня 2026 года. Обновление выйдет ровно в 20 часов по московскому времени.

Трейлеры 20 Обновления 7
10
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Retro_Gamer

Респект мужику.

Чуть не оказался банкротом в своё время, но вернулся и продолжает тащить.

5
Tommy451

хайпует плесень

2
Eclair_93

Кринжатина.

Пользователь ВКонтакте

Сначала ДБД теперь Колда,как же я устал уже от Кейджа…. // Андрей Сергеевич

ДЕНИСКА_омск

дед хряпнул и понеслась