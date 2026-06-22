Николас Кейдж станет новым оперативником в летнем обновлении шутеров Call of Duty: Black Ops 7 и Call of Duty: Warzone

Компании Activision и Treyarch официально представили свежий трейлер масштабного межсезонного обновления под названием Summer of Action. Главной неожиданностью грядущего контента стало появление знаменитого голливудского актёра Николаса Кейджа в качестве игрового персонажа.
Масштабный апдейт добавит в шутеры большое количество интересных новинок для сетевых режимов. Пользователей ждут новые карты для мультиплеера, штурмовая винтовка АН94, а также тематические ежедневные награды за вход в систему.
Любители кооператива превратятся в истребителей зомби на новой карте Ковакудзё. Действие этой локации развернётся в охваченном огнём древнем феодальном замке рядом с действующим вулканом.
Официальный релиз масштабного обновления на всех актуальных игровых платформах состоится уже 25 июня 2026 года. Обновление выйдет ровно в 20 часов по московскому времени.
Респект мужику.
Чуть не оказался банкротом в своё время, но вернулся и продолжает тащить.
хайпует плесень
Кринжатина.
Сначала ДБД теперь Колда,как же я устал уже от Кейджа…. // Андрей Сергеевич
дед хряпнул и понеслась