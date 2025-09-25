Новые ужасы и девайсы в геймплейном трейлере зомби-режима Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 продолжает расширять вселенную с новым зомби-режимом. В трейлере Ashes of the Damned игрокам показали уникальное чудо-транспортное средство Ol' Tessie, Зурсу и множество новых опасностей в Темном Эфире.

Режим Zombies разворачивается в Dark Aether и включает восемь персонажей – как давних героев, так и новых членов команды прошлого года. Игроки исследуют извращенные версии шести классических локаций, от Janus Towers в Liberty Falls до ужасающего The Fog, где монстры стали более агрессивными и хитрыми.

Ol' Tessie оснащена T.E.D.D., превращаясь в Wonder Vehicle с турелями, броней и тремя головами Mimic спереди, что делает передвижение по опасным зонам максимально эффектным и стратегически важным. Среди новых и возвращающихся оружий – культовый Ray Gun и Necrofluid Gauntlet, позволяющий притягивать объекты и снаряды на расстоянии.

Режим Survival будет доступен в бета-версии с 5 по 8 октября, а предзаказ обеспечит ранний доступ с 2 октября. Полный выпуск Ashes of the Damned выйдет 14 ноября, открывая игрокам новые возможности для сражений с ужасающими созданиями Dark Aether.

Zombies в Black Ops 7 обещает стать самым масштабным и напряженным опытом за всю серию, сочетая тактику, экшен и новаторские механики, которые делают каждое столкновение непредсказуемым и захватывающим.