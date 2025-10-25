ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 131 оценка

"Ну и дерьмо! Кто все эти люди?" - игроки раскритиковали новый крайне странный трейлер Call of Duty: Black Ops 7

AceTheKing AceTheKing

Activision представила рекламный ролик Call of Duty: Black Ops 7 с неожиданным составом актёров - в видео снялись Терри Крюс, Питер Стормаре, предпринимательница Худа Каттан, блогер Джейк Пол и даже обезьяна. Рекламу быстро подхватили игровые медиа, включая IGN, но реакция зрителей оказалась далеко не такой однозначной.

Многие пользователи выразили недоумение, зачем Activision пригласила в ролик людей, никак не связанных с игровой индустрией. Некоторые пошли дальше и предположили, что издатель вступил в тайный сговор с Electronic Arts и теперь намеренно помогает продвигать Battlefield 6.

Некоторые из комментариев под трейлером:

Мы наблюдаем закат серии Call of Duty.
Activision старается заставить нас ненавидеть собственную игру.
Сказать, что Activision просто оторвана от реальности - это ничего не сказать. Они оторваны от реальности за пределами известной галактики.
ЧТО мы только что посмотрели?

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября.

40
26
Комментарии:  26

TYTAHXAMOН

Реально же дерьмо. Кривляния в ролике с выдавливанием беспонтовых шуток, говорит о том ,что у руля стоят дебичи совершенно не умеющие работать с аудиторией.

21
СнопакДоминатор

Первый раз что-ли?

9
Иваныч из Тулы

Неужели произойдёт крушение колосса?

8
Yoshemitsu

Ага.

Кукрушение.

Подобную уйню кукарекали еще с 2013 года когда Call of Duty: Ghosts жидко обделался. Потом в 2016 на Infinity Warfrare особо упоротая школота нисходила на гувно радуясь провалу калды и триумфу баттлы.

Прошло 10 лет. Калда как выходила так и выходит.

4
ratte88

Опыт MW2 (половина бюджета игры - реклама) и киберпанка показал, что чем больш рекламы, тем больше продаж. Качество товара значение не имеет. Потому пока активижн будут вливать деньги в рекламу + франшиза колды сама по себе реклама, кал дутый ещё долго выходить будут.

2
JustBegun

я бы сказал расщепление на атомы 😁

Akmal Rj

Короче сидели несколько людей разрабатывающих этот трейлер и думали , как бы создать креативный мощный трейлер , решили перемешать колу виски и пиво чтобы наверняка придумать что-то годное! И вот так этот трейлер и появился/блевалился/понослился

5
ratte88

Соя пиво вообще не пьёт, а всики скорее не поймут, потому коктейльчики скорее чи шо они там пьют. Пиво же горькое, фуу, нужно сладенькое!!!

3
BENDJI

Кек

2
MrX11

Теперь точно кал оф дути )

2
Lu4ikSolnca

них*ра не понятно, и вообще не интересно, не знаю зачем я посмотрел этот ролик

1
vertehwost

мне интересно где связь вообще ?

1
Yoshemitsu
Ну и дерьмо! Кто все эти люди

Дебилы которые радовались покупкой Активизион, Майками?

1
Footmob

хаха) ну и обосер, почти 6 млн просмотров и всего 3,7 тысячи лайков...

Справедливости ради, нужно отметить, что и в правду для продвижения Battlefield 6 пока никто не сделал больше, чем авторы Call of Duty из Activision.

1
ratte88

Это ЕА своих шпионов-диверсантов послала? Насколько, почти, идеальной получается новая батла, и насколько убогой становится новая колда в сравнении с прошлыми частями.

1
