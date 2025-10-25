"Ну и дерьмо! Кто все эти люди?" - игроки раскритиковали новый крайне странный трейлер Call of Duty: Black Ops 7

Activision представила рекламный ролик Call of Duty: Black Ops 7 с неожиданным составом актёров - в видео снялись Терри Крюс, Питер Стормаре, предпринимательница Худа Каттан, блогер Джейк Пол и даже обезьяна. Рекламу быстро подхватили игровые медиа, включая IGN, но реакция зрителей оказалась далеко не такой однозначной.

Многие пользователи выразили недоумение, зачем Activision пригласила в ролик людей, никак не связанных с игровой индустрией. Некоторые пошли дальше и предположили, что издатель вступил в тайный сговор с Electronic Arts и теперь намеренно помогает продвигать Battlefield 6.

Некоторые из комментариев под трейлером:

Мы наблюдаем закат серии Call of Duty.

Activision старается заставить нас ненавидеть собственную игру.

Сказать, что Activision просто оторвана от реальности - это ничего не сказать. Они оторваны от реальности за пределами известной галактики.

ЧТО мы только что посмотрели?

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября.