"Ну и дерьмо! Кто все эти люди?" - игроки раскритиковали новый крайне странный трейлер Call of Duty: Black Ops 7

Activision представила рекламный ролик Call of Duty: Black Ops 7 с неожиданным составом актёров - в видео снялись Терри Крюс, Питер Стормаре, предпринимательница Худа Каттан, блогер Джейк Пол и даже обезьяна. Рекламу быстро подхватили игровые медиа, включая IGN, но реакция зрителей оказалась далеко не такой однозначной.
Многие пользователи выразили недоумение, зачем Activision пригласила в ролик людей, никак не связанных с игровой индустрией. Некоторые пошли дальше и предположили, что издатель вступил в тайный сговор с Electronic Arts и теперь намеренно помогает продвигать Battlefield 6.
Некоторые из комментариев под трейлером:
Мы наблюдаем закат серии Call of Duty.
Activision старается заставить нас ненавидеть собственную игру.
Сказать, что Activision просто оторвана от реальности - это ничего не сказать. Они оторваны от реальности за пределами известной галактики.
ЧТО мы только что посмотрели?
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября.
Реально же дерьмо. Кривляния в ролике с выдавливанием беспонтовых шуток, говорит о том ,что у руля стоят дебичи совершенно не умеющие работать с аудиторией.
Первый раз что-ли?
Неужели произойдёт крушение колосса?
Ага.
Кукрушение.
Подобную уйню кукарекали еще с 2013 года когда Call of Duty: Ghosts жидко обделался. Потом в 2016 на Infinity Warfrare особо упоротая школота нисходила на гувно радуясь провалу калды и триумфу баттлы.
Прошло 10 лет. Калда как выходила так и выходит.
Опыт MW2 (половина бюджета игры - реклама) и киберпанка показал, что чем больш рекламы, тем больше продаж. Качество товара значение не имеет. Потому пока активижн будут вливать деньги в рекламу + франшиза колды сама по себе реклама, кал дутый ещё долго выходить будут.
я бы сказал расщепление на атомы 😁
Короче сидели несколько людей разрабатывающих этот трейлер и думали , как бы создать креативный мощный трейлер , решили перемешать колу виски и пиво чтобы наверняка придумать что-то годное! И вот так этот трейлер и появился/блевалился/понослился
Соя пиво вообще не пьёт, а всики скорее не поймут, потому коктейльчики скорее чи шо они там пьют. Пиво же горькое, фуу, нужно сладенькое!!!
Кек
Теперь точно кал оф дути )
них*ра не понятно, и вообще не интересно, не знаю зачем я посмотрел этот ролик
мне интересно где связь вообще ?
Дебилы которые радовались покупкой Активизион, Майками?
хаха) ну и обосер, почти 6 млн просмотров и всего 3,7 тысячи лайков...
Справедливости ради, нужно отметить, что и в правду для продвижения Battlefield 6 пока никто не сделал больше, чем авторы Call of Duty из Activision.
Это ЕА своих шпионов-диверсантов послала? Насколько, почти, идеальной получается новая батла, и насколько убогой становится новая колда в сравнении с прошлыми частями.