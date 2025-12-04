Плохие показатели Call of Duty: Black Ops 7 вызывают у аналитиков опасения по поводу будущего франшизы

Этот год стал провальным для Call of Duty — после впечатляющего успеха предыдущей игры, Black Ops 7 не оправдала ожиданий. Шквал негативных отзывов критиков и геймеров, а также низкие продажи привели к тому, что гигант споткнулся о таких растущих шутеров, как Arc Raiders и Battlefield 6.

Многие отраслевые аналитики считают, что COD в 2025 году показала очень низкие результаты из-за отсутствия инноваций, ИИ и нереалистичной кампании. Из-за этого крупная франшиза FPS впервые за много лет столкнулась с серьезной конкуренцией.

В беседе с Eurogamer Крис Дринг из The Game Business и руководитель отдела рыночного анализа Alinea Analytics Рис Эллиот поясняют, что Battlefield 6 и Arc Raiders представили инновационный подход, ориентированный в первую очередь на сообщество, чтобы добиться успеха на рынке live-сервисов.Это привело к тому, что многие старожилы COD перешли на BF6 и другие игры.

По словам Криса, ежемесячное количество активных игроков для COD в этом году было довольно низким, при том что общее количество все еще превышало 20 миллионов. В то же время, как считает Эллиот, успех в жанре live-service с ежегодными релизами невозможен даже для такого крупного IP, как COD. Тут нужны либо исключительные игры, созданные с учётом интересов игроков, либо инновации, которые бы отличали серию от других шутеров от первого лица.

В настоящее время успех в жанре live service можно достичь только благодаря инновационному подходу к существующим жанрам. Например, разработчики Arc Raiders расширили формулу экстракшен-шутеров, а Marvel Rivals воспользовались низким качеством других шутеров о супергероях, доступных на тот момент.

По мнению аналитиков, если текущая ситуация сохранится, существующая модель развития COD ставит под угрозу само существование франшизы.