Плохие показатели Call of Duty: Black Ops 7 вызывают у аналитиков опасения по поводу будущего франшизы

Этот год стал провальным для Call of Duty — после впечатляющего успеха предыдущей игры, Black Ops 7 не оправдала ожиданий. Шквал негативных отзывов критиков и геймеров, а также низкие продажи привели к тому, что гигант споткнулся о таких растущих шутеров, как Arc Raiders и Battlefield 6.
Многие отраслевые аналитики считают, что COD в 2025 году показала очень низкие результаты из-за отсутствия инноваций, ИИ и нереалистичной кампании. Из-за этого крупная франшиза FPS впервые за много лет столкнулась с серьезной конкуренцией.
В беседе с Eurogamer Крис Дринг из The Game Business и руководитель отдела рыночного анализа Alinea Analytics Рис Эллиот поясняют, что Battlefield 6 и Arc Raiders представили инновационный подход, ориентированный в первую очередь на сообщество, чтобы добиться успеха на рынке live-сервисов.Это привело к тому, что многие старожилы COD перешли на BF6 и другие игры.
По словам Криса, ежемесячное количество активных игроков для COD в этом году было довольно низким, при том что общее количество все еще превышало 20 миллионов. В то же время, как считает Эллиот, успех в жанре live-service с ежегодными релизами невозможен даже для такого крупного IP, как COD. Тут нужны либо исключительные игры, созданные с учётом интересов игроков, либо инновации, которые бы отличали серию от других шутеров от первого лица.
В настоящее время успех в жанре live service можно достичь только благодаря инновационному подходу к существующим жанрам. Например, разработчики Arc Raiders расширили формулу экстракшен-шутеров, а Marvel Rivals воспользовались низким качеством других шутеров о супергероях, доступных на тот момент.
По мнению аналитиков, если текущая ситуация сохранится, существующая модель развития COD ставит под угрозу само существование франшизы.
Фантастика не всех привлекает.
Дело не в фантастике. Black ops 2 была очень крутая при этом имея фантастический сеттинг будущего. Advanced warfare была классная тоже в сеттинге будущего. А Black ops 7 это просто склепаный нейронкой фуфел. Я очень надеялся, что продолжение Black ops 2 выйдет качественным, но этого не случилось. Даже всеми засираемая CoD Ghosts на фоне Black ops 7 выглядит классной игрой. Так что надо просто уметь делать игры, а не клепать мусор лишь бы в этом году что-то да вышло. Помню в журнале игромания была рецензия на шутер Section 8. Там была очень прикольная фраза, которую вполне можно применить к Black ops 7: "матчи с ботами, наскоро склеенные нелепыми катсценами здесь почему-то гордо называют одиночной кампанией".
Если-бы они делали брутальные шутеры на основе исторических событий(разве мало в мире было военных конфликтов) для фанатов франшизы(их просто огромное количество),а не потакали прихотям разнообразных деградантов(которые не играют и не покупают игры), у них всё было-бы нормально.
Дело фантастике в моем случае я по этому пропустил эту часть.
Больше ии контента, пародий наркомании из фар края, больше фемок и робо-фемок - вот что "вил мейк кал оф дюти грейт эген". Как они это не понимают?
Прости, Прайс, мы все просрали
А ведь кто то, это еще и по Фулл прайсу покупает и нахваливает, облизывая коричневые губы и далеко не от шоколада!))
ну если человек получает удовольствие, почему бы и нет, кто то gовном называет тот же ведьмак, и таких много, я вот люблю стратегию старкрафт, но кто то блюет от этого.
Я не блюю, но я не понимаю, что в одной и той же игре делать десятилетиями?
Ведьмак 3 отличное приключение для казуального отдыха, но я не понимаю тех, кто шагнул в цветастое DLC и им оно зашло. Я естественно соприкасался со всеми играми батлы и зова до 4-й части батлы и блэкопсов так точно, но не могу понять тех, кто утопает в этом сериальном однообразии с клюквой и фантастикой, то есть именно моих сверстников, которые аналогично и в Сталкер до сих пор рубятся, точнее в ежегодный релиз апдейта к одному из кучи модов на него, а сегодня и вовсе в ремейк от мошенников.
Тут дело в нюансах, а не во вкусе, тем более у большинства его нет, ровно как и позиции! С вами жить как-то надо и надо понимать, кто вы, чем дышите, что лопаете и чем вас кормят, в смысле, что вы готовы слопать.
Вы слопали кучу переизданий Говарда с багами, вы слопали китч про 17.75 миллионов пушек от Пичфорда, где играет от силы десяток стволов и вот это всё в том же духе. Каждый вправе понимать, что за тип перед ним рассуждает за вкусы!
Майки как король Мидас.
Но наоборот.
Как Мейл ру
Забавно, как за свою историю Battlefield и Call of Duty много раз менялись местами, над одними смеялись а других превозносили - и так по кругу
Разница в том , что Код с момента релиза первой части МВ всегда был самой продаваемой игрой года ( даже когда выпускали крайне убогие части , за исключением выхода релизов от Рокстар ) и Батла никогда не была даже близко по продажам . А в этом году Код даже Арк Райдерс с Батлой не смогла перегнать .
И эта поделка из обрезков попса 6 ещё стоит 7к рубасов =)))
да, я даже сам офигел, та же бф6 стоит 3000-3500, а колда во всех регионах 7к и не на рубль дешевле.
Почему же...ах да, может все потому что это неинтересный ...?
ну игра про будущее, который всегда хуже всех продавался, то что это длс к бо6, цена конская за подделку ну и бф6) которые игроки чисто из за разнообразия взяли, даже если бы батла была такой се.
Да она уже давно на дне плавает)))