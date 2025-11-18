ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.2 181 оценка

Продажи физический копий Black Ops 7 в Великобритании меньше на 61%, чем у Black Ops 6 и хуже, чем у Battlefield 6

monk70 monk70

Недавно состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 7, и, хотя точных данных о продажах у нас нет, некоторые данные рисуют не слишком обнадёживающую картину для новой главы в серии шутеров Activision.

По данным журналиста Кристофера Дринга, помимо того, что Call of Duty: Black Ops 7 продавалась в Великобритании на физических носителях хуже, чем Battlefield 6, она также продалась на 61% меньше, чем её предшественница, Black Ops 6.

Хотя продажи на физических носителях, как правило, не являются точным показателем успеха игры, такое падение из года в год свидетельствует о значительном снижении интереса со стороны игроков.

На ПК ситуация была ненамного лучше. На прошлой неделе Call of Duty HQ достигла пика в 100 000 одновременных игроков, что значительно меньше, чем у прямых конкурентов, таких как Battlefield 6 и ARC Raiders. Стоит отметить, что в Call of Duty HQ участвуют игроки из Warzone, Black Ops 6 и Black Ops 7.

Для сравнения, Black Ops 6 в прошлом году достигла пика в 315 000 одновременных игроков в Steam на старте, что свидетельствует о значительном снижении даже в цифровом формате.

Call of Duty: Black Ops 7 доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass.

13
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Loopy Fox

Так конечно, новая колда это неприкрытый плевок в лицо фанатам серии.
Театр, цирк, абсурд с дешевой и неумелой помощью ИИ.
Вот люди и переходят на баттлу, где война действительно чувствуется.

3
askazanov

Ничего удивительного!)))

2
Ba11istiquePro

ничего слитно дубина

1
askazanov Ba11istiquePro

Написал спецом так, чтобы ты обратил внимание. А вообще спасибо исправлению правописания в наборе текста, иногда не замечаешь что написано в итоге.