Продажи физический копий Black Ops 7 в Великобритании меньше на 61%, чем у Black Ops 6 и хуже, чем у Battlefield 6

Недавно состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 7, и, хотя точных данных о продажах у нас нет, некоторые данные рисуют не слишком обнадёживающую картину для новой главы в серии шутеров Activision.

По данным журналиста Кристофера Дринга, помимо того, что Call of Duty: Black Ops 7 продавалась в Великобритании на физических носителях хуже, чем Battlefield 6, она также продалась на 61% меньше, чем её предшественница, Black Ops 6.

Хотя продажи на физических носителях, как правило, не являются точным показателем успеха игры, такое падение из года в год свидетельствует о значительном снижении интереса со стороны игроков.

На ПК ситуация была ненамного лучше. На прошлой неделе Call of Duty HQ достигла пика в 100 000 одновременных игроков, что значительно меньше, чем у прямых конкурентов, таких как Battlefield 6 и ARC Raiders. Стоит отметить, что в Call of Duty HQ участвуют игроки из Warzone, Black Ops 6 и Black Ops 7.

Для сравнения, Black Ops 6 в прошлом году достигла пика в 315 000 одновременных игроков в Steam на старте, что свидетельствует о значительном снижении даже в цифровом формате.

Call of Duty: Black Ops 7 доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass.