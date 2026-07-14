Пятый сезон Call of Duty уже на подходе - Activision показала, чем обновит Black Ops 7 и Warzone

Activision представила трейлер пятого сезона для Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone, который стартует 23 июля. Разработчики показали ключевые новинки обновления, включая новые карты для мультиплеера, свежий контент для режима «Зомби» и изменения в королевской битве.

Игроков ждут сражения на новых аренах, выживание на маяке Эйдскаллен в режиме «Зомби» и высадка в новой зоне «Лаборатория дронов» на карте Верданск в Warzone. Судя по трейлеру, обновление сделает акцент на расширении привычных режимов и разнообразии игровых локаций, что должно освежить сезонный контент для поклонников серии.