Рауль Менендес возвращается в дебютном трейлере Call of Duty: Black Ops 7

Как раз когда казалось, что Microsoft завершит Xbox Games Showcase неожиданным анонсом, компания объявила о выходе Call of Duty: Black Ops 7. Игра развернётся в 2035 году, продолжая сюжетные линии с участием Дэвида Мейсона, героя из Black Ops 2 и 6. Первый трейлер уже показывает захватывающий переход в цифровой мир и возвращение врага — оцифрованной версии Рауля Менендеса.

Разработчики Raven Software и Treyarch вновь объединились, чтобы подарить игрокам кооперативную кампанию, новые многопользовательские карты и раундовый режим «Зомби». Игра выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК, а также появится в Game Pass с первого дня.

Официальное подробное представление Black Ops 7 ожидается этим летом, вероятно, на мероприятии Call of Duty NEXT. Ждём новых деталей и масштабных боевых приключений в будущем!