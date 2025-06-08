Рауль Менендес возвращается в дебютном трейлере Call of Duty: Black Ops 7

Как раз когда казалось, что Microsoft завершит Xbox Games Showcase неожиданным анонсом, компания объявила о выходе Call of Duty: Black Ops 7. Игра развернётся в 2035 году, продолжая сюжетные линии с участием Дэвида Мейсона, героя из Black Ops 2 и 6. Первый трейлер уже показывает захватывающий переход в цифровой мир и возвращение врага — оцифрованной версии Рауля Менендеса.
Разработчики Raven Software и Treyarch вновь объединились, чтобы подарить игрокам кооперативную кампанию, новые многопользовательские карты и раундовый режим «Зомби». Игра выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК, а также появится в Game Pass с первого дня.
Официальное подробное представление Black Ops 7 ожидается этим летом, вероятно, на мероприятии Call of Duty NEXT. Ждём новых деталей и масштабных боевых приключений в будущем!
Простите меня фанаты CoD, но это уже Санта-Барбара какая-то... Точнее Форсаж в мире видеоигр.
Такое чувство будто у серии несколько вселенных, которые не пересекаются и существуют только две вселенные Modern Warfare и Black Ops, а дальше фантазии нет... Я бы бы рад если бы продолжили World At War или в классику какую-то вернули игроков...
Что в World at War продолжать? Там война закончилась
Первый Black Ops от нее и идет итак
Infinite Warfare провалилась ww2 провалилась advanced Warfare провалиласьь ghost я молчу вообще. Итог MW и BO только кассу приносят. Ты прежде чем писать инфу о франшизе прочитай.
Вот именно
Black Ops 7 ... уже от этой новости осознаю насколько я стар, ведь кажется только недавно радовался первой части как CoD с нормальным сюжетом, где Штайнер, Кравченко и Драгович должны умереть.
Единственное, что порадовало в этом трейлере, что они оцифровали Майло Вентимилья, который играл Питера Петрелли в сериале Герои. По-крайне мере очень похож на него
Корпорация добра пилит роботов спасателей, а потом ВНЕЗАПНО оказывается империей зла, и всё это происходит в голове у протагониста. Герой осознаёт, что мир не тот, чем кажется, и начинает войну. Какая свежая и оригинальная идея для 7 части. Сценарий писали по методичке для предсказуемых сюжетов.
Кринж.
Да давайте уже двадцатый блэк опс и сотый модерн варфайр.
Как будто других нет. Сделайте сиквел гост, адвансер варфайр или инфинити варфаир. Вот это я понимаю творческая импотенция.
Всё просто. Подсерии CoD - Modern Warfare и Black Ops популярней, чем те, которые вы перечислили. Увы... Фанаты CoD сами предпочитают Modern Warfare и Black Ops.
Из подсерий CoD мне нравится Black Ops, Ghost и Advanced Warfare.
Они плохо продались. А Блэк Опс и Модерн Варфайр, видимо, хорошо продаются.
Это чё за трешак я сейчас увидел? Начали за здравие... атмосферно, вроде интрига какая-то. А за кончили... ну, бредом каким-то. Как до бабочки коснулся, так всё - крыша поехала. Города вверх тормашками... И это они называют Black Ops? Нет слов.
Судя по трейлеру, это могла бы быть обалденная sci-fi игра с элементами хорора и экшена, но будет обычная мультиплетная дрочильня.
>Судя по трейлеру, это могла бы быть обалденная sci-fi игра с элементами хорора и экшена
Собственно как кампания в БО6? Не играл, но осуждаю, да?
для будущего он слишком просто одет и зачем собачку DARPA из division своровали
Я не понимаю. Activision издевается что ли? Снова Блэк Опс. В прошлом году был Блэк Опс, теперь снова Блэк Опс. в 2022 Мв в 2023 снова Мв. В 2026 году, по слухам снова Мв. Что происходит? Где новые части? Нет, вроде выходила, конечно какая-то совершенно новая часть в 2021. Она вроде провалилась. Ну и что? Activision Вы че теперь из за провала в 2021 будете доить black ops и MW? М-да.