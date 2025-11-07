Размер Call of Duty: Black Ops 7 на PS5 составит более 97 ГБ

До выхода Call of Duty: Black Ops 7 осталась всего неделя, и теперь стало известно, сколько потребуется свободного места на SSD-накопителе PlayStation 5. Как и ожидалось, следующая часть культовой серии FPS потребует много места, причем как на PS5, так и на ПК.

Согласно учетной записи PlayStation Game Siz, цифровая версия Black Ops 7 на PS5 в данный момент займет около 97 ГБ (96,77), а с учетом загрузки дополнительных пакетов для кампании и Warzone этот объем увеличится до 130 ГБ. Кооперативная кампания займет еще 15 594 ГБ, а пакет Warzone — 19 734 ГБ (01 020 000).

Не избежали этого и игроки на ПК: для запуска Call of Duty: Black Ops 7 потребуется как минимум 116 ГБ свободного места SSD. Точный размер файла для консолей Xbox Series пока неизвестен, но ожидается, что он будет аналогичным другим платформам.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября для Xbox, PlayStation и ПК.