Разработчики Call of Duty: Black Ops 7 значительно улучшили работу античит-системы

Activision анонсировала новые меры по усилению безопасности и борьбе с читерами в Call of Duty: Black Ops 7. По заявлению компании, система Ricochet Anti-Cheat была в разы улучшена и теперь использует более сложные модели машинного обучения, способные с большей точностью выявлять случаи нечестного поведения в играх.

По словам разработчиков, новые алгоритмы способны определять не только естественное прицеливание игрока, но и действия, выполняемые при помощи аимботов, анализируя не только место, куда стреляет пользователь, но и то, как он двигается, реагирует и взаимодействует во время игры. Нестандартные случаи, такие как частые убийства в маловероятных местах на карте, могут быть автоматически отмечены для более тщательного анализа.

Для ПК-версии также потребуется включение TPM 2.0 и Secure Boot, которые будут работать как своего рода аутентификация безопасности, чтобы гарантировать целостность системы перед запуском игры. Как объяснили в Activision, часть этих обновлений была протестирована во время бета-тестирования Black Ops 7, и теперь улучшения стали еще более эффективными.

«Наша цель проста: обеспечить честные игры, в которых каждая победа отражает реальные навыки», — заявила компания в своем сообщении.

Напомним, что Call of Duty: Black Ops 7 уже доступна для предварительной загрузки, а официальный релиз на всех основных платформах состоится 14 ноября.