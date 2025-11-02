Разработчики Call of Duty считают повышение цены Game Pass положительным шагом

Недавнее повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate с $19.99 до $29.99 вызвало волну критики и массовые отписки среди пользователей, однако не все восприняли новость негативно. По данным инсайдера GhostofHope, несколько разработчиков Call of Duty считают, что подорожание сервиса может сыграть им на руку.

По словам источника, представители студий, работающих над серией, уверены, что рост цены приведёт к увеличению доходов и даст командам больше контроля над будущими проектами. Это также может положительно сказаться на премиях и бонусах, напрямую зависящих от финансовых показателей.

«Финансово это будет плюсом для нас — больше доходов, больше возможностей, больше влияния на собственные результаты», — отметил один из разработчиков.

Отмечается, что в последнее время настроения внутри Activision стали более оптимистичными, особенно на фоне успешной подготовки к релизу Call of Duty: Black Ops 7.