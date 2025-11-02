Разработчики Call of Duty считают повышение цены Game Pass положительным шагом

Недавнее повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate с $19.99 до $29.99 вызвало волну критики и массовые отписки среди пользователей, однако не все восприняли новость негативно. По данным инсайдера GhostofHope, несколько разработчиков Call of Duty считают, что подорожание сервиса может сыграть им на руку.
По словам источника, представители студий, работающих над серией, уверены, что рост цены приведёт к увеличению доходов и даст командам больше контроля над будущими проектами. Это также может положительно сказаться на премиях и бонусах, напрямую зависящих от финансовых показателей.
«Финансово это будет плюсом для нас — больше доходов, больше возможностей, больше влияния на собственные результаты», — отметил один из разработчиков.
Отмечается, что в последнее время настроения внутри Activision стали более оптимистичными, особенно на фоне успешной подготовки к релизу Call of Duty: Black Ops 7.
Ещё чуть чуть и все на торрены перейдут, но от чего ушли плевал с к тому и пришли
С дюневой так же, как и были игры дешевле, впяхнули дюневу и теперь видим как игры дорожают до бесшаной цены, но народ 2000 проглотил, а 3000 проглотил, что щяс 5000 проглатывает, но а уже скоро по 10000 будет.
Вы все придёте к тому от того что вас кормила.
С гей пассом также бойда будет, но вы потерпите не долго ждать
Но надо же выживаться ( особенно на пг)
ты чтоль будешь игры то ломать и скидывать их на торенты?) щас взломов нет вообще и тем более онлайн игр ахахахах гений уев!
Сейчас даже 2к не стОит отдавать за игры, к которым продают лишь доступ.Последняя игру купил 26 декабря 2021 года, именно купил за 1399руб, а не арендовал
недопонятый гений
Еще бы он оспорил действия своих хозяев
Дутый кал за дутые деньги. // Vadim Volodin
Конечно конечно. Надейтесь что все эти деньги пойдут работягам, а не условным менеджерам премией в виде золотого самолёта.🌚 // Алексей Смирнов
А ничего более очевидного, он сказать не мог?
Мда... Совсем обдолбались там )))
конечно холопы за
В долгую они не умеют думать походу. Это удручает (
вот они главные причины. как говорится :"сколько волка не корми, а своя рубаха ближе к телу"