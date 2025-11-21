Рейтинг Call of Duty: Black Ops 7 в Steam упал до уровня "в основном отрицательный"

Пока Activision расхваливает Call of Duty: Black Ops 7, выражая благодарность фанатам за их «отличный отклик», в реальности игра демонстрирует совершенно противоположные результаты: всего через неделю после релиза ее оценки в обзорах, показатели по количеству игроков и продажам существенно ухудшились.

По данным Steam, рейтинг игры скатился до «в основном отрицательного», и только 39% англоязычных рецензентов дали BO7 положительную оценку. Что касается всех языков, то последняя часть CoD едва цепляется за «смешанный» рейтинг, но с 40% положительных отзывов он, скорее всего, опустится до «отрицательного» в течение нескольких дней, если не часов.

Что касается рейтинга Black Ops 7 на Metacritic, то он остался на прежнем уровне 1,7/10 , что делает ее худшей игрой серии Call of Duty за всю историю. В то же время оценка игровых журналистов снизилась с 83 до 70 баллов и уже не находится в «зеленой зоне», поскольку все меньше изданий дают BO7 положительную оценку, а оценивают ее скорее в соответствии с мнением обычных игроков.

Что еще больше волнует Activision, так это то, что продажи игры, по всей видимости, снизились — и значительно. Согласно данным GfK,, физические продажи Call of Duty: Black Ops 7 в Великобритании упали на 61 % по сравнению с Black Ops 6 и, что неудивительно, уступили по показателям тому, с кем она должна была составить основную конкуренцию в 2025 году, — Battlefield 6. Впрочем, эти данные отражают только показатели игры в одной стране и могут быть не совсем корректными, поскольку их выпустила не Activision, но, с учетом других показателей BO7, есть большая вероятность того, что подобная тенденция наблюдается и в других регионах и затрагивает не только физические, но и цифровые продажи.

Причины, из-за которых Black Ops 7 стала так ненавидима игровым сообществом, включают скучную кампанию, ресурсы, сгенерированные искусственным интеллектом, плохую оптимизацию, агрессивную монетизацию, безвкусный мультиплеер, убогие перестрелки и неудобное управление.