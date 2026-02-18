Рекламу Call of Duty: Black Ops 7 запретили в Великобритании из-за намёков на сексуальное насилие

Великобритания запретила показ рекламного ролика Call of Duty: Black Ops 7 с участием комика Никки Глейзер после жалоб зрителей. Решение приняло Управление по рекламным стандартам (ASA), посчитав, что видео содержит недопустимые намёки и обыгрывает тему сексуального насилия.

В центре сюжета ролика — сцена в аэропорту, где героя останавливают для «случайной проверки». Персонажи, сыгранные Никки Глейзер и актёром Петером Стормаре, выступают в роли временных сотрудников службы безопасности. В диалогах используются реплики с явным намёком на унизительный и болезненный досмотр, что и вызвало волну критики.

Издатель Activision настаивал, что реклама рассчитана исключительно на взрослую аудиторию, демонстрировалась в соответствующее эфирное время и не содержит прямых сцен сексуального характера. По версии компании, юмор строился на абсурдности ситуации, а не на пропаганде насилия.

Однако регулятор пришёл к выводу, что комический эффект в ролике создаётся за счёт унижения персонажа и подразумеваемой угрозы недобровольного проникновения. В результате реклама в текущем виде больше не может транслироваться на территории Великобритании.

При этом за пределами страны ролик по-прежнему доступен онлайн. Скандал вокруг рекламы стал дополнительным ударом для Black Ops 7, которая уже столкнулась с непростыми продажами на фоне конкуренции со стороны Battlefield 6 и ARC Raiders. После релиза Activision также объявила о пересмотре стратегии выпуска новых частей серии Call of Duty.