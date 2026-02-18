Рекламу Call of Duty: Black Ops 7 запретили в Великобритании из-за намёков на сексуальное насилие

Великобритания запретила показ рекламного ролика Call of Duty: Black Ops 7 с участием комика Никки Глейзер после жалоб зрителей. Решение приняло Управление по рекламным стандартам (ASA), посчитав, что видео содержит недопустимые намёки и обыгрывает тему сексуального насилия.
В центре сюжета ролика — сцена в аэропорту, где героя останавливают для «случайной проверки». Персонажи, сыгранные Никки Глейзер и актёром Петером Стормаре, выступают в роли временных сотрудников службы безопасности. В диалогах используются реплики с явным намёком на унизительный и болезненный досмотр, что и вызвало волну критики.
Издатель Activision настаивал, что реклама рассчитана исключительно на взрослую аудиторию, демонстрировалась в соответствующее эфирное время и не содержит прямых сцен сексуального характера. По версии компании, юмор строился на абсурдности ситуации, а не на пропаганде насилия.
Однако регулятор пришёл к выводу, что комический эффект в ролике создаётся за счёт унижения персонажа и подразумеваемой угрозы недобровольного проникновения. В результате реклама в текущем виде больше не может транслироваться на территории Великобритании.
При этом за пределами страны ролик по-прежнему доступен онлайн. Скандал вокруг рекламы стал дополнительным ударом для Black Ops 7, которая уже столкнулась с непростыми продажами на фоне конкуренции со стороны Battlefield 6 и ARC Raiders. После релиза Activision также объявила о пересмотре стратегии выпуска новых частей серии Call of Duty.
Британистан на 2 месте находится по изнасилованию на душу населения, скоро будет на 1 месте, поэтому и запрещают, чтобы лишний раз не напоминали реальность, розовые очки запрещено снимать.
Какие все обидчивые стали. А ничего, что это трейлер игры серии где... УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ?! Скоро будем жаловаться на демонстрацию военных действий в играх?
тише, а то власти услышат что там убивать и стрелять надо, то сразу запретят все 18+ игоры, им только дай повод
Убивать это нормально, но только тех на кого укажут пальцем пожилые дядки в дорогих костюмах
Гнилозубия страна абсурда и шизофрении, чему удивляться? Жизнь в изоляции на острове и питья чая всю жизнь не хорошо сказалось на психике. Страна, которая не может придумать смеситель для холодной/горячей, но постоянно первой придумывает концлагеря (то физические, то цифровые)
Вся игра про недобровольное проникновение свинца в тело человека. Её надо запретить в Британии.
Шизы
Сама колда бо7 это сексуальное насилие над серией бо
Ну,ты аргументируй.а то мы в таком мире живём,что я не понял, ты за францускую олимпиаду или против. 😜
Все по своему с ума сходят)))
Надо накатать жалобу что Биг Бэн похож на член и оскорбляет чувства, пусть сносят.
Культ мускулинности