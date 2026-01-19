Ремастер наоборот: обновлённая карта из Black Ops 2 в новой Call of Duty разочаровала фанатов

Поклонники Call of Duty вновь выражают недовольство состоянием серии. После слабого старта Call of Duty: Black Ops 7, которая не оправдала ни ожиданий игроков, ни надежд самой Activision, очередное обновление вызвало новую волну критики. На этот раз поводом стал ремастер культовой карты Meltdown из Black Ops 2.

Локацию добавили в первом сезоне Black Ops 7, однако реакция сообщества оказалась неожиданно жёсткой. Игроки массово заявляют, что обновлённая версия выглядит хуже оригинала 14-летней давности. В сети активно распространяются сравнительные скриншоты, на которых разница особенно заметна в освещении. В Black Ops 2 карта была залита тёплым солнечным светом с насыщенными цветами, тогда как в новой версии она выглядит холодной, стерильной и визуально «пустой».

В комментариях фанаты недоумевают, как игра с куда более продвинутыми технологиями может уступать старому проекту. Многие отмечают, что карта утратила характер и атмосферу, став безжизненной и однообразной. Отдельной критике подверглись текстуры: они стали заметно «чище», но лишились мелких деталей, из-за чего Meltdown больше напоминает аккуратную декорацию, а не поле боя.

На YouTube-канале Replay Mode вышел детальный разбор ремастера. Автор признаёт, что карта играбельна, но подчёркивает: Treyarch выбрала современный визуальный стиль CoD, пожертвовав атмосферой старых частей. Судя по реакции сообщества, многие игроки по-прежнему предпочитают эстетику эпохи Black Ops 2 — более выразительную и эмоциональную.