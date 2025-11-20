Режим Endgame в Call of Duty: Black Ops 7 откроют для всех игроков уже в пятницу

Activision решила сделать один из самых обсуждаемых режимов Call of Duty: Black Ops 7 доступным для всей аудитории. Уже в пятницу, 21 ноября, режим Endgame будет разблокирован для всех игроков — независимо от того, проходили ли они кампанию.

С момента релиза в начале месяца Black Ops 7 сталкивалась с волной критики: обвинения в использовании ИИ, негативная реакция на кампанию и слабый старт по количеству игроков на фоне Battlefield 6. Однако режим Endgame получил в основном положительные отзывы, хотя до него добрались далеко не все — раньше его открывал только полный проход кооперативной кампании, которую многие назвали «мусорной».

Игроки, которые открывали Endgame честным путём, не останутся ни с чем — для них подготовили бонусы:

3 жетона на двойной опыт на 1 час

2 жетона на двойной опыт оружия

2 жетона на двойной опыт боевого пропуска

3 Perkaholic GobbleGums

Режим представляет собой новую версию концепции DMZ из Modern Warfare 2. На открытой карте Avalon команды из пяти игроков выполняют задачи, ищут добычу и конкурируют с другими группами на той же локации.

Благодаря снятию ограничений, режим может привлечь новую волну игроков — особенно тех, кто не хотел пробиваться через критикуемую кампанию ради доступа к Endgame.

Решение выглядит неожиданным: прошло менее двух недель с релиза игры, а Activision уже снимает одно из ключевых ограничений. Однако реакция сообщества показывает, что шаг может оказаться правильным — теперь один из лучших режимов Black Ops 7 станет общедоступным и, возможно, поможет игре укрепить свою аудиторию.