Secure Boot не помог: бету Call of Duty: Black Ops 7 заполонили читеры - всего спустя три часа после запуска

Участники бета-теста Call of Duty: Black Ops 7 сообщили о появлении читеров всего через три часа после запуска серверов.

В сети уже распространились ролики с демонстрацией волхака и автоприцела, позволяющих мгновенно убивать противников. По мнению игроков, создатели читов использовали доработки, сделанные для предыдущей части шутера, и быстро адаптировали их к новой игре.

Black Ops 7 стала первой игрой серии на ПК, которая требует включённые Secure Boot и TPM 2.0 для запуска - это сделано ради усиления античита. Однако практика показывает, что меры не дают полной защиты: аналогичные требования ранее ввели разработчики Battlefield 6, но и там на тестировании обнаружили читеров.