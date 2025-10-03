Secure Boot не помог: бету Call of Duty: Black Ops 7 заполонили читеры - всего спустя три часа после запуска

Участники бета-теста Call of Duty: Black Ops 7 сообщили о появлении читеров всего через три часа после запуска серверов.
В сети уже распространились ролики с демонстрацией волхака и автоприцела, позволяющих мгновенно убивать противников. По мнению игроков, создатели читов использовали доработки, сделанные для предыдущей части шутера, и быстро адаптировали их к новой игре.
Black Ops 7 стала первой игрой серии на ПК, которая требует включённые Secure Boot и TPM 2.0 для запуска - это сделано ради усиления античита. Однако практика показывает, что меры не дают полной защиты: аналогичные требования ранее ввели разработчики Battlefield 6, но и там на тестировании обнаружили читеров.
Дак секур бут нужен только для слежки за пользователем. Все ваши документы и посещаемые сайты сливаются сразу в Пентагон.
Сесур нужен для того, что бы вы покупали новое железо
каким хреном он что куда передаст? эта фишка не об этом вообще
Это просто фейк-реклама читов. Ага, читеры заполонили сервера, доступ к которым возможен только по предзаказу за 120$.
а когда это останавливало читеров?
Сейчас у читера есть второй пк и дма карта с прошивкой которая стоит 300+$ и еще много разной аппаратуры для читерства а ты тут про какие то 120$ пишешь
Это не так, ты стократно завысил цену. Сам базовый чит предоплатный, стоит 6-7 баксов в месяц. Заниженный урон, радар хак / валхак. Это для колды. В последней батле в базовый добавили бесконечный зум для снайперки - поэтому там так много невероятных снайперов. Остальные функции по доллар за штуку. Насчёт дма с прошивкой тебе уже написали. Я же добалю на счёт аппаратуры. CVCheat стоит около 1250 евро. Покупаешь один раз и ни один античит не вычислит.
Да, да, верим.
Статью надо ввести и лишать свободы на 5 лет! Нечисть соущ@я!
Это только вводить проверку по документам для всех. По-другому привлечь к ответственности за такое нереально.
А так с читерами бороться бесполезно. Даже самый лучший в мире античит не может гарантировать их полного отсутствия.
Каловдутие это бизнесс. Читы это бизнесс. Одно не может существовать без другого :)
заколабились получается)
Не исключено. Принципиально нет никакой разницы, если все играют честно или все одновременно читерят. Во втором случае просто можно поднять больше денег :)
Что ты несёшь новорег? Читы есть в любой игре где есть онлайн, даже на консолях. Причём тут бизнес с одной "С" , ты наверно потом объяснишь.
Не понимаю заходить в игры и подрубать читы. Этож не интересно, самый сок самому достигать высот
Самоутверждаются таким образом очевидно. Мол, в жизни ничего не выходит, так хоть в игре всех порву.
Играть даже на клавомыши не умеют)
а ты терпишь сидишь)
Пока есть читеры от этих игр никакого смысла
да эти читеры внатуре задолбали
Но хуже всего, это стримеры-читеры. Есть такой youtube-канал Call of Shame, там про них всё рассказывает.
🫢🫢😃😃😃😃 // Евгений Мотырев
Гении блин, разрабы занимаются каким то мазохизмом, с этими секурами бутами и типмами.