Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.9 106 оценок

Secure Boot не помог: бету Call of Duty: Black Ops 7 заполонили читеры - всего спустя три часа после запуска

AceTheKing AceTheKing

Участники бета-теста Call of Duty: Black Ops 7 сообщили о появлении читеров всего через три часа после запуска серверов.

В сети уже распространились ролики с демонстрацией волхака и автоприцела, позволяющих мгновенно убивать противников. По мнению игроков, создатели читов использовали доработки, сделанные для предыдущей части шутера, и быстро адаптировали их к новой игре.

Black Ops 7 стала первой игрой серии на ПК, которая требует включённые Secure Boot и TPM 2.0 для запуска - это сделано ради усиления античита. Однако практика показывает, что меры не дают полной защиты: аналогичные требования ранее ввели разработчики Battlefield 6, но и там на тестировании обнаружили читеров.

Комментарии:  29
Ваш комментарий
Agentdead

Дак секур бут нужен только для слежки за пользователем. Все ваши документы и посещаемые сайты сливаются сразу в Пентагон.

5
Дрочеслав сын Сергея

Сесур нужен для того, что бы вы покупали новое железо

1
Палыч Роков

каким хреном он что куда передаст? эта фишка не об этом вообще

Блоха В Сарафане

Это просто фейк-реклама читов. Ага, читеры заполонили сервера, доступ к которым возможен только по предзаказу за 120$.

3
ClevoGame

а когда это останавливало читеров?

3
unshane

Сейчас у читера есть второй пк и дма карта с прошивкой которая стоит 300+$ и еще много разной аппаратуры для читерства а ты тут про какие то 120$ пишешь

Dragon Lorе

Это не так, ты стократно завысил цену. Сам базовый чит предоплатный, стоит 6-7 баксов в месяц. Заниженный урон, радар хак / валхак. Это для колды. В последней батле в базовый добавили бесконечный зум для снайперки - поэтому там так много невероятных снайперов. Остальные функции по доллар за штуку. Насчёт дма с прошивкой тебе уже написали. Я же добалю на счёт аппаратуры. CVCheat стоит около 1250 евро. Покупаешь один раз и ни один античит не вычислит.

Gords
это сделано ради усиления античита

Да, да, верим.

3
riptor2012

Статью надо ввести и лишать свободы на 5 лет! Нечисть соущ@я!

1
Retro_Gamer

Это только вводить проверку по документам для всех. По-другому привлечь к ответственности за такое нереально.

А так с читерами бороться бесполезно. Даже самый лучший в мире античит не может гарантировать их полного отсутствия.

3
UnbearableSavage

Каловдутие это бизнесс. Читы это бизнесс. Одно не может существовать без другого :)

1
FlimsyQazim

заколабились получается)

UnbearableSavage FlimsyQazim

Не исключено. Принципиально нет никакой разницы, если все играют честно или все одновременно читерят. Во втором случае просто можно поднять больше денег :)

Giggity

Что ты несёшь новорег? Читы есть в любой игре где есть онлайн, даже на консолях. Причём тут бизнес с одной "С" , ты наверно потом объяснишь.

HerBY_BY

Не понимаю заходить в игры и подрубать читы. Этож не интересно, самый сок самому достигать высот

1
Gyunter ODim

Самоутверждаются таким образом очевидно. Мол, в жизни ничего не выходит, так хоть в игре всех порву.

-zotik-

Играть даже на клавомыши не умеют)

1
unshane Gyunter ODim

а ты терпишь сидишь)

Arno_Dorrian

Пока есть читеры от этих игр никакого смысла

1
Палыч Роков

да эти читеры внатуре задолбали

1
Xstranger

Но хуже всего, это стримеры-читеры. Есть такой youtube-канал Call of Shame, там про них всё рассказывает.

Пользователь ВКонтакте

🫢🫢😃😃😃😃 // Евгений Мотырев

ImpulsiveIsidoros

Гении блин, разрабы занимаются каким то мазохизмом, с этими секурами бутами и типмами.

