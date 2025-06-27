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Call of Duty: Black Ops 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.6 25 оценок

Секреты раскрыты: Activision случайно показала новые изображения из Black Ops 7

butcher69 butcher69

Activision допустила утечку — компания случайно отправила всем пользователям Xbox, использующим приложение Call of Duty, сообщение, предназначенное только для разработчиков. В нем упоминалось закрытое тестирование грядущей Call of Duty: Black Ops 7, которое, как сообщают инсайдеры Charlieintel, должно пройти на этой неделе.

К письму были приложены два новых изображения из шутера, ранее не демонстрировавшихся публике. Таким образом, Activision неожиданно раскрыла часть визуального стиля будущей игры.

Также стало известно о новом соревновательном режиме: две команды по 20 человек, используя вингсьюты, будут бороться за контрольные точки на карте. Похоже, серия продолжает экспериментировать с вертикальностью и мобильностью, добавляя свежие механики в привычный геймплей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Игорь Болонев

случайности не случайны, особенно у игроделов))

4
Sickofitall

Опять будет клоунада из скинчиков. Как же хочется, чтобы Колда вернулась к нормальному стилю, времён того же Black Ops 3 или Black Ops 2.

RuVeFilms Studio

ВО1 и ВО2 было взрывом мозга в плане сюжета. Еще и саундтрек, который доводил до слез. Это было чудесно...

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Аххахапхах! Ну совершенно "случайно"!.. Сделаем вид, что поверили. // Енот Важный