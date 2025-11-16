ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.3 176 оценок

Скандал вокруг ИИ в Black Ops 7 привлек внимание конгрессмена США

TheSkoofLord TheSkoofLord

Большая часть обсуждений о Black Ops 7 с момента выхода сосредоточена на использовании ИИ в игре. Activision признала использование ИИ при создании различных элементов искусства и материалов в игре, а американский конгрессмен Ро Ханна выступил с заявлением о применении ИИ в целом.

Некоторые темы в сфере видеоигр вызывают разногласия среди всех нас. Однако использование ИИ — это довольно односторонний вопрос, когда речь идет о мнениях.

Activision обвинили в использовании ИИ для карточек вызова в Black Ops 7. Удивительно, и к их заслуге, компания довольно быстро отреагировала после того, как обвинения стали громкими, полностью ответив на заявления о ИИ.

Разговор становится все более громким, так как даже Конгресс США частично вмешивается в ситуацию.

Американский политик Ро Канна (член Палаты представителей США) прокомментировал ситуацию:

Нам нужны правила, которые не позволят компаниям использовать ИИ для сокращения рабочих мест ради получения большей прибыли. Художники в этих компаниях должны иметь право голоса в том, как используется ИИ. Они должны получать долю прибыли, а также должна быть введена налог на массовое сокращение персонала.

Call of Duty: Black Ops 7 использует большое количество арта, созданного с помощью ИИ, во всех основных элементах (визитные карточки, постеры, значки наград), вместо того чтобы использовать работы, созданные людьми, несмотря на то, что это крупный блокбастер, продающийся по полной цене.

Yoshemitsu
Oни должны получать долю прибыли, а также должна быть введена налог на массовое сокращение персонала.
9
Sonyk Sonyk

А что смешного тебя выгонят с работы потому что ты нафиг некому не нужен и всю твою семью выгонят что ты делать будешь точно так же хохотать?

5
dartender Sonyk Sonyk

Этим всё сказано. Деньги деньгами.

6
Yoshemitsu Sonyk Sonyk

Я не художнек, мне кристально по уй. Трижды по уй, что там у них на западе, пусть хоть жрут друг-друга.

А за меня не переживай, я и моя семья работаем на таких работах, с которых не выгоняют.

8
DezkQ

айайайяй, родня на родине теперь голодать будет ) А еще он дерьмокрад ) и любитель АБВГДЕЙки

Ханна добилась принятия закона о включении г*ндерно-нейтрального идентификатора «X» в паспортах США, что послужило основой для действий Госдепартамента в этом вопросе.
4
goodneighbor

Для несведущих: американские конгрессмены такие же звездоболы, как и РФские депутаты.

3
dartender

Политик. Дружище, это не профессия и не образ жизни. Это отдельная раса человекоподобных.

1
JustA_NiceGuy

Источник где? Перевёл статью как в лужу пёрнул.

1
X_O_MAX_O_X

Использование ИИ не показатель успеха))) И B07 тому подтверждение)

1
Пользователь ВКонтакте

давно пора // Андрей Павлов

TheSkoofLord