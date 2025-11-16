Скандал вокруг ИИ в Black Ops 7 привлек внимание конгрессмена США

Большая часть обсуждений о Black Ops 7 с момента выхода сосредоточена на использовании ИИ в игре. Activision признала использование ИИ при создании различных элементов искусства и материалов в игре, а американский конгрессмен Ро Ханна выступил с заявлением о применении ИИ в целом.
Некоторые темы в сфере видеоигр вызывают разногласия среди всех нас. Однако использование ИИ — это довольно односторонний вопрос, когда речь идет о мнениях.
Activision обвинили в использовании ИИ для карточек вызова в Black Ops 7. Удивительно, и к их заслуге, компания довольно быстро отреагировала после того, как обвинения стали громкими, полностью ответив на заявления о ИИ.
Разговор становится все более громким, так как даже Конгресс США частично вмешивается в ситуацию.
Американский политик Ро Канна (член Палаты представителей США) прокомментировал ситуацию:
Нам нужны правила, которые не позволят компаниям использовать ИИ для сокращения рабочих мест ради получения большей прибыли. Художники в этих компаниях должны иметь право голоса в том, как используется ИИ. Они должны получать долю прибыли, а также должна быть введена налог на массовое сокращение персонала.
Call of Duty: Black Ops 7 использует большое количество арта, созданного с помощью ИИ, во всех основных элементах (визитные карточки, постеры, значки наград), вместо того чтобы использовать работы, созданные людьми, несмотря на то, что это крупный блокбастер, продающийся по полной цене.
