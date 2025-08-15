ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 ноябрь 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.3 53 оценки

Слух: Black Ops 7 выходит 14 ноября - предзаказы стартуют уже 20 августа

butcher69 butcher69

Инсайдер billbil-kun подтвердил, что Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года. Эту дату ещё в июне называл блогер TheGhostOfHope.

Цена в Европе составит 80 евро, а в США стандартное издание, вероятно, обойдётся в 70 долларов — как и другие крупные релизы Microsoft. Шутер получит физические версии для Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5 — в коробках будет полноценный диск.

Предзаказы откроются 20 августа, сразу после показа на Opening Night Live. О версии для условной Nintendo Switch 2 пока говорить рано — инсайдер не уверен, что она вообще появится.

По информации Тома Хендерсона, в финальную миссию Black Ops 7 добавят режим с поддержкой до 32 игроков, что станет необычным экспериментом для кампании серии.

Таким образом, фанатам осталось дождаться августовской презентации, чтобы узнать новые детали и оформить предзаказ на одну из самых ожидаемых игр года.

agula98

Цена составит 150 рублей по бесконечной подписке иксбокс гейм пасс на фанпей. Хотя учитывая какие убогие сюжетки пошли после Black ops 2(2012) там стоит 10 раз подумать а стоит ли даже 150 рублей платить

4
Salvador Dally

В принципе КАЛда должна столько и стоить

4
KillMeSylarS

вот сразу видно того кто без денег это раз
два
ты не сможешь играть С БЕСКОНЕЧНОЙ ПОДПИСКОЙ, такой умный ойойой
тебе нужно чтоб в сторие и в боксе стоял один аккаунт)
вот как бывает когда ты не умный, браток
ну ниче, шансы стать умным у тебя есть но крайне малы

1
olegan34 KillMeSylarS

однозначно.я 6-ю часть чтобы пройти брал подписку на месяц хотя есть тоже общий аккаунт.

Dellinger

Что еще не подтянулись любители КАЛАдюти xD

3
Barred

Зато тут русский язык хотя бы в текстовом виде есть, а не как в бф6. Ыыыы :-)

*игрок

1
Barred Barred

В батлу

KillMeSylarS

какой умни)
а то что она читается как КОЛЛ ОФ ДЮТИ
Дурику вроде тебе ни о чем не говорит
дефолтный доходяга который тупо копирка копирок

1
WerGC
оформить предзаказ на одну из самых ожидаемых игр года

или дождаться взлома и пройти сюжетку