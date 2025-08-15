Слух: Black Ops 7 выходит 14 ноября - предзаказы стартуют уже 20 августа

Инсайдер billbil-kun подтвердил, что Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года. Эту дату ещё в июне называл блогер TheGhostOfHope.
Цена в Европе составит 80 евро, а в США стандартное издание, вероятно, обойдётся в 70 долларов — как и другие крупные релизы Microsoft. Шутер получит физические версии для Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5 — в коробках будет полноценный диск.
Предзаказы откроются 20 августа, сразу после показа на Opening Night Live. О версии для условной Nintendo Switch 2 пока говорить рано — инсайдер не уверен, что она вообще появится.
По информации Тома Хендерсона, в финальную миссию Black Ops 7 добавят режим с поддержкой до 32 игроков, что станет необычным экспериментом для кампании серии.
Таким образом, фанатам осталось дождаться августовской презентации, чтобы узнать новые детали и оформить предзаказ на одну из самых ожидаемых игр года.
