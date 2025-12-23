Слух: Call of Duty готовится к дебюту на Nintendo Switch - релиз намечен на 2026 год

Похоже, многолетние ожидания фанатов подходят к концу: первая игра серии Call of Duty для Nintendo Switch уже находится на финальной стадии разработки. Об этом сообщил инсайдер и исполнительный редактор Windows Central Джез Корден. По его информации, релиз шутера запланирован на 2026 год, однако выхода в ближайшее время ждать не стоит — речь идёт о нескольких месяцах после начала года.

Какую именно часть культовой серии адаптируют под портативную консоль, Корден пока не уточняет. В качестве причины затянувшейся подготовки он называет отсутствие у разработчиков полноценного девкита Switch, что замедлило оптимизацию проекта. Тем не менее работа продвигается, и порт уже близок к завершению.

Напомним, что ещё в 2023 году Microsoft и Nintendo заключили десятилетнее соглашение, гарантирующее выход игр Call of Duty на платформах японской компании. Косвенно эти планы подтверждаются и тем, что студия Sledgehammer Games ранее искала специалистов с опытом разработки под Switch.