Слух: Call of Duty готовится к дебюту на Nintendo Switch - релиз намечен на 2026 год

Похоже, многолетние ожидания фанатов подходят к концу: первая игра серии Call of Duty для Nintendo Switch уже находится на финальной стадии разработки. Об этом сообщил инсайдер и исполнительный редактор Windows Central Джез Корден. По его информации, релиз шутера запланирован на 2026 год, однако выхода в ближайшее время ждать не стоит — речь идёт о нескольких месяцах после начала года.
Какую именно часть культовой серии адаптируют под портативную консоль, Корден пока не уточняет. В качестве причины затянувшейся подготовки он называет отсутствие у разработчиков полноценного девкита Switch, что замедлило оптимизацию проекта. Тем не менее работа продвигается, и порт уже близок к завершению.
Напомним, что ещё в 2023 году Microsoft и Nintendo заключили десятилетнее соглашение, гарантирующее выход игр Call of Duty на платформах японской компании. Косвенно эти планы подтверждаются и тем, что студия Sledgehammer Games ранее искала специалистов с опытом разработки под Switch.
Вполне возможно. Опыт разработки на ARM архитектуре уже есть. Привет Call of Duty мобаил. Тут правда есть одна тонкость эту вариацию китайцы делали. Причём тут нвидиавское железо а не например Mali или PowerVR. Так что в плане графики особенно на втором поколении есть где развернутся.
Есть и более мощный пример, все же они и Warzone выпускали для телефонов. Причем сначала оно было играбельно (мыльно да, но играбельно) на Helio G99 (старый, дешевый и уже слабы проц), а потом они выкатили обновление, которое подняло системки настолько, что даже на многих актуальных процессорах игра просто не запускалась...и внезапно проект для андроида тупо закрыли. Удивительно, оказывается если отрезать 99% аудитории андроида, то проект для него перестанет иметь смысл.
Впрочем, я отвлекся, это я к тому, что если для свича 2 будет не просто порт, а именно версия с нуля, то получится отлично. А вот порт...там скайрим убили, так что это уже будет рандом.