Слух: новая Call of Duty уверенно работает на Switch 2

Франшиза Call of Duty, похоже, всерьёз готовится к выходу на Nintendo Switch 2. По данным редактора Windows Central Джеза Кордена, проект уже проходит внутренние тесты и демонстрирует стабильные результаты.

В одном из недавних подкастов Корден заявил, что слышал положительные отзывы о тестовой версии Call of Duty для новой консоли Nintendo. По его словам, производительность игры оценивается как «довольно хорошая», хотя конкретные технические детали пока не раскрываются.

Инсайдер также подчеркнул, что релиз серии на платформе Nintendo — не вопрос предположений. Microsoft взяла на себя обязательства выпустить Call of Duty на консолях Nintendo в рамках соглашений с регуляторами, поэтому появление игры на Switch 2 фактически предопределено.

При этом остаётся открытым главный вопрос — какая именно часть серии доберётся до гибридной системы. Это может быть как актуальный ежегодный выпуск, так и более ранняя игра, адаптированная под новое устройство. Не исключается и вариант с отдельной версией Warzone, если такой формат окажется более удобным для запуска на старте.

Косвенно подготовку к релизу подтверждают и кадровые объявления: студия Sledgehammer, одна из ключевых команд, работающих над серией, ищет специалистов с опытом разработки под платформы Nintendo. Это может свидетельствовать о том, что порт или отдельная версия уже находится в активной стадии производства.

Официального подтверждения от Microsoft или Activision пока нет, однако, судя по текущей информации, дебют Call of Duty на Switch 2 — лишь вопрос времени и выбора конкретного проекта.