Совпадение? Activision продлила бета Black Ops 7 до выхода Battlefield 6

Бета-тест Call of Duty: Black Ops 7 завершаться не спешит. После двух дней закрытого и двух дней открытого тестирования Activision объявила о продлении события ещё на три дня — теперь оно продлится до 9 октября, всего за сутки до глобального релиза Battlefield 6. Вдобавок игрокам подарили новую карту для режима 6 на 6 под названием Toshin, а также продлили бонус с двойным опытом до конца теста.

Совпадение ли, что две главные военные франшизы года сталкиваются почти лоб в лоб? Осенний календарь релизов и правда переполнен, но столь близкие даты невольно подталкивают игроков к сравнению. В частности, Battlefield 6 уже побила собственные рекорды: её открытая бета достигла более 500 тысяч одновременных игроков только в Steam — лучший результат в истории серии. Для сравнения, пиковый онлайн Black Ops 7 в Steam не превысил 100 тысяч, хотя важно помнить, что часть аудитории Call of Duty предпочитает запуск через Xbox App, где статистика скрыта.

Тем не менее, цифры говорят сами за себя — интерес к Battlefield 6 ощутимо выше. Для DICE это шанс вернуть былую славу после спорной Battlefield 2042. А Black Ops 7, несмотря на стандартный ежегодный ритм и цену в $70 (~5600 руб.), выглядит скорее как привычное продолжение с косметическими улучшениями и парой новых механик.

Интересно, что Activision явно прислушивается к сообществу: студия Treyarch временно отказалась от агрессивных брендовых скинов и экспериментирует с более реалистичными вариантами кастомизации, а также впервые протестировала режим с заметно ослабленным подбором по навыку (SBMM) — шаг, о котором фанаты просили годами.