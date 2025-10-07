Совпадение? Activision продлила бета Black Ops 7 до выхода Battlefield 6

Бета-тест Call of Duty: Black Ops 7 завершаться не спешит. После двух дней закрытого и двух дней открытого тестирования Activision объявила о продлении события ещё на три дня — теперь оно продлится до 9 октября, всего за сутки до глобального релиза Battlefield 6. Вдобавок игрокам подарили новую карту для режима 6 на 6 под названием Toshin, а также продлили бонус с двойным опытом до конца теста.
Совпадение ли, что две главные военные франшизы года сталкиваются почти лоб в лоб? Осенний календарь релизов и правда переполнен, но столь близкие даты невольно подталкивают игроков к сравнению. В частности, Battlefield 6 уже побила собственные рекорды: её открытая бета достигла более 500 тысяч одновременных игроков только в Steam — лучший результат в истории серии. Для сравнения, пиковый онлайн Black Ops 7 в Steam не превысил 100 тысяч, хотя важно помнить, что часть аудитории Call of Duty предпочитает запуск через Xbox App, где статистика скрыта.
Тем не менее, цифры говорят сами за себя — интерес к Battlefield 6 ощутимо выше. Для DICE это шанс вернуть былую славу после спорной Battlefield 2042. А Black Ops 7, несмотря на стандартный ежегодный ритм и цену в $70 (~5600 руб.), выглядит скорее как привычное продолжение с косметическими улучшениями и парой новых механик.
Интересно, что Activision явно прислушивается к сообществу: студия Treyarch временно отказалась от агрессивных брендовых скинов и экспериментирует с более реалистичными вариантами кастомизации, а также впервые протестировала режим с заметно ослабленным подбором по навыку (SBMM) — шаг, о котором фанаты просили годами.
В этом году батла затащила
Как раз наиграются в мультиплеер 7 и пойдут в батлу 6
Задолбали эти cod , где их остальные игры!?
Заклятые игровые друзья, что ещё добавить. Как Интел и АМД на рынке процессоров, а так же Нвидиа и АМД на рынке дискретной графики. Так что удивляться подобным шагам не стоит.
Бетка уже надоела
После БО 6, которая по геймпассу вполне затянула на месяц, тут за пару каток скука навевает
пытался попасть к ним на тест. это такой гем.р если нет впн или предзаказа. спасибо БФ6 ... попробывал ,предзаказ сделал ,жду