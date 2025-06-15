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Call of Duty: Black Ops 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 10 оценок

Специалисты по анализу данных обнаружили списки оружия для Call of Duty Black Ops 7 в файлах игры

KoRnEr KoRnEr

Call of Duty: Black Ops 7 была недавно представлена на Xbox Games Showcase, её существование не было полной тайной, поскольку файлы игры были обнаружены в штаб-квартире Call of Duty и утекли в сеть восемь месяцев назад.

По словам надежного инсайдера, Call of Duty 2025 станет прямым продолжением Black Ops 2

Кроме того, часть важной информации из игры также была опубликована. В данном случае это список оружия в игре. Обратите внимание, что приведённая ниже информация получена из открытых источников и не является официальной.

Надежный специалист по анализу данных COD Warfare поделился информацией о строках с оружием в Black Ops 7, обнаруженными в файлах игры. Имейте в виду, что это могут быть файлы-заглушки, то есть они могут быть устаревшими, замененными и так далее. Они были проанализированы с учетом того, что все игры Call of Duty доступны в одном приложении — Call of Duty HQ для консолей и ПК.

Однако, учитывая, что до выхода осталось несколько месяцев, вполне вероятно, что именно это оружие будет доступно в день запуска. Можно увидеть данные и количеством оружия, которое было идентифицировано на данный момент.

Всего в файлах игры, относящихся к Black Ops 7, было обнаружено 26 видов оружия, которые можно разделить следующим образом:

  • 4 x Штурмовых Винтовки
  • 6 x SMGs
  • 3 х Дробовика
  • 2 x LMGs
  • 3 снайперские винтовки
  • 3 х Снайпера
  • 5 х пистолетов

Хотя есть вероятность, что Treyarch может добавить в список больше (или убрать некоторые) виды оружия, это кажется неплохим началом. Если пистолетов-пулемётов действительно больше, чем штурмовых винтовок, то это может стать первым подобным случаем. Учитывая, что в Black Ops 7 также есть стена для бега, наличие большого количества пистолетов-пулемётов в игре имеет смысл, учитывая, что эта механика передвижения позволяет игрокам больше бегать и стрелять.

В ближайшие недели и месяцы ждите новых утечек информации о Call of Duty: Black Ops 7 — эта тенденция наблюдается каждый год. По словам Activision, более подробная информация о Black Ops 7 будет представлена в ближайшее время.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
AdriftDylan

Специалисты по анализу Callа?)))Врачи чтоли

3
Tiger Goose

Когда показывали трейлер, я думал, неужели это продолжение Quantum Break, а оказалось, что это всего лишь Call of Duty.

2
Danny Lamb
неужели это продолжение Quantum Break

У меня был ассоциативный ряд с Titanfall (робот же) и Evil Within 3 (бабочка, какой-то мужик...)

1
Snake Snaake Snaaaaaake

как эта информация может иметь хоть какую-то важность??

1
AdriftDylan

А ты читал чтоль?Я мельком понял что херь

Пользователь ВКонтакте

Смысл в этих сериях когда это многопользовательская игра или там есть сюжет ? // Олег Некрасов

1
Пользователь ВКонтакте

Во всех частях есть сюжет // Никита Дроздов

Scorpion_GamePlay

Да ладно, в игре будет оружие? шок