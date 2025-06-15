Специалисты по анализу данных обнаружили списки оружия для Call of Duty Black Ops 7 в файлах игры

Call of Duty: Black Ops 7 была недавно представлена на Xbox Games Showcase, её существование не было полной тайной, поскольку файлы игры были обнаружены в штаб-квартире Call of Duty и утекли в сеть восемь месяцев назад.
Кроме того, часть важной информации из игры также была опубликована. В данном случае это список оружия в игре. Обратите внимание, что приведённая ниже информация получена из открытых источников и не является официальной.
Надежный специалист по анализу данных COD Warfare поделился информацией о строках с оружием в Black Ops 7, обнаруженными в файлах игры. Имейте в виду, что это могут быть файлы-заглушки, то есть они могут быть устаревшими, замененными и так далее. Они были проанализированы с учетом того, что все игры Call of Duty доступны в одном приложении — Call of Duty HQ для консолей и ПК.
Однако, учитывая, что до выхода осталось несколько месяцев, вполне вероятно, что именно это оружие будет доступно в день запуска. Можно увидеть данные и количеством оружия, которое было идентифицировано на данный момент.
Всего в файлах игры, относящихся к Black Ops 7, было обнаружено 26 видов оружия, которые можно разделить следующим образом:
- 4 x Штурмовых Винтовки
- 6 x SMGs
- 3 х Дробовика
- 2 x LMGs
- 3 снайперские винтовки
- 3 х Снайпера
- 5 х пистолетов
Хотя есть вероятность, что Treyarch может добавить в список больше (или убрать некоторые) виды оружия, это кажется неплохим началом. Если пистолетов-пулемётов действительно больше, чем штурмовых винтовок, то это может стать первым подобным случаем. Учитывая, что в Black Ops 7 также есть стена для бега, наличие большого количества пистолетов-пулемётов в игре имеет смысл, учитывая, что эта механика передвижения позволяет игрокам больше бегать и стрелять.
В ближайшие недели и месяцы ждите новых утечек информации о Call of Duty: Black Ops 7 — эта тенденция наблюдается каждый год. По словам Activision, более подробная информация о Black Ops 7 будет представлена в ближайшее время.
Специалисты по анализу Callа?)))Врачи чтоли
Когда показывали трейлер, я думал, неужели это продолжение Quantum Break, а оказалось, что это всего лишь Call of Duty.
У меня был ассоциативный ряд с Titanfall (робот же) и Evil Within 3 (бабочка, какой-то мужик...)
как эта информация может иметь хоть какую-то важность??
А ты читал чтоль?Я мельком понял что херь
Смысл в этих сериях когда это многопользовательская игра или там есть сюжет ? // Олег Некрасов
Во всех частях есть сюжет // Никита Дроздов
Да ладно, в игре будет оружие? шок