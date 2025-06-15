Специалисты по анализу данных обнаружили списки оружия для Call of Duty Black Ops 7 в файлах игры

Call of Duty: Black Ops 7 была недавно представлена на Xbox Games Showcase, её существование не было полной тайной, поскольку файлы игры были обнаружены в штаб-квартире Call of Duty и утекли в сеть восемь месяцев назад.

Кроме того, часть важной информации из игры также была опубликована. В данном случае это список оружия в игре. Обратите внимание, что приведённая ниже информация получена из открытых источников и не является официальной.

Надежный специалист по анализу данных COD Warfare поделился информацией о строках с оружием в Black Ops 7, обнаруженными в файлах игры. Имейте в виду, что это могут быть файлы-заглушки, то есть они могут быть устаревшими, замененными и так далее. Они были проанализированы с учетом того, что все игры Call of Duty доступны в одном приложении — Call of Duty HQ для консолей и ПК.

Однако, учитывая, что до выхода осталось несколько месяцев, вполне вероятно, что именно это оружие будет доступно в день запуска. Можно увидеть данные и количеством оружия, которое было идентифицировано на данный момент.

Всего в файлах игры, относящихся к Black Ops 7, было обнаружено 26 видов оружия, которые можно разделить следующим образом:

4 x Штурмовых Винтовки

6 x SMGs

3 х Дробовика

2 x LMGs

3 снайперские винтовки

3 х Снайпера

5 х пистолетов

Хотя есть вероятность, что Treyarch может добавить в список больше (или убрать некоторые) виды оружия, это кажется неплохим началом. Если пистолетов-пулемётов действительно больше, чем штурмовых винтовок, то это может стать первым подобным случаем. Учитывая, что в Black Ops 7 также есть стена для бега, наличие большого количества пистолетов-пулемётов в игре имеет смысл, учитывая, что эта механика передвижения позволяет игрокам больше бегать и стрелять.

В ближайшие недели и месяцы ждите новых утечек информации о Call of Duty: Black Ops 7 — эта тенденция наблюдается каждый год. По словам Activision, более подробная информация о Black Ops 7 будет представлена в ближайшее время.