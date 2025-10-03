Стали известны системные требования для Call of Duty: Black Ops 7 Beta

Компания Activision наконец-то обнародовала системные требования для Black Ops 7. На этот раз требования к аппаратному обеспечению ПК довольно скромные. Это значит, что игра будет легко запускаться даже на оборудовании, которое в 2025 году можно будет считать устаревшим. Например, для игры требуется всего лишь GTX 1060 — графический процессор, выпущенный почти 10 лет назад.

Call of Duty: Black Ops 7 — минимальные системные требования для ПК (бета)

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная / последние обновления) Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400 Оперативная память: 8 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A580 (3 ГБ видеопамяти) Место на диске: 60 ГБ свободного места (требуется SSD)

Call of Duty: Black Ops 7 — рекомендуемое оборудование для ПК (бета)

Операционная система: Windows 10 / 11 (64-бит / последние обновления) Процессор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X Оперативная память: 12 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT / Intel Arc B835 (8 ГБ видеопамяти) Место на диске: 60 ГБ свободного места (требуется SSD)

Рекомендуемая версия драйвера

AMD: 25.5.1

NVIDIA: 580,97

INTEL: 32.0.101.6790

Бета-тест для подписчиков Game Pass Ultimate и тех, кто оформил предзаказ уже началось. Открытое тестирование Black Ops 7 для всех желающих пройдёт с 5 по 8 октября. Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК и консолях.