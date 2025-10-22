Студия Treyarch объявила о серьёзных изменениях системы помощи при прицеливании в грядущей Call of Duty: Black Ops 7

Студия Treyarch объявила о серьёзных изменениях системы помощи при прицеливании (aim assist) в грядущей Call of Duty: Black Ops 7. Решение принято после анализа данных бета-тестирования, показавшего дисбаланс между игроками на контроллерах и пользователями клавиатуры с мышью.

По словам директора по дизайну Мэтта Скронса, данные продемонстрировали, что владельцы контроллеров выигрывают ближние дуэли чаще, тогда как игроки на мыши имеют преимущество на дальних дистанциях. Чтобы «сузить этот разрыв», разработчики пересмотрят силу aim assist на всех дистанциях, уделив особое внимание так называемому «ротационному» аим-ассисту, который автоматически отслеживает движение противников.

Первое изменение коснётся именно этой функции: теперь система не будет активироваться, пока игрок сам не начнёт двигать правый стик в сторону цели. Это сделает автонаведение менее навязчивым и снизит зависимость от него в ближних стычках.

Параллельно Raven Software заявила, что совместно с Treyarch рассматривает возможность внедрения аналогичных корректировок в Call of Duty: Warzone с началом первого сезона.

Помощь при прицеливании давно остаётся одной из самых спорных тем в сообществе Call of Duty. Разработчики пытаются сохранить баланс между контроллерами, где точность ограничена физикой стиков, и ПК-игроками, обладающими большей скоростью и точностью.

Как отмечают сами разработчики, «идеальная настройка — это та, где обе стороны одинаково недовольны». В ближайшее время Treyarch обещает поделиться подробностями новых параметров и планов по тестированию обновлённой системы.