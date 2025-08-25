Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 набрал почти 400 тысяч дизлайков

На прошлой неделе Activision вместе со своими студиями-разработчиками выпустила геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, который массово критикуют зрители.
При 46 689 704 просмотрах (46 миллионов) трейлер Call of Duty: Black Ops 7 также набрал огромное количество дизлайков — 391 тысяч на момент публикации — против всего 54 тысяч лайков.
Кроме того, в комментариях ситуация только ухудшается: зрители с удовольствием потешаются над игрой Activision, расхваливая Battlefield 6. В одном из комментариев, набравшем 191 тысячу лайков, говорится: «Это действительно заставило меня отказаться от покупки новой игры Activision в пользу BF6».
В большинстве комментариев, где много лайков, зрители разочарованы Call of Duty: Black Ops 7, но в то же время очень воодушевлены Battlefield 6. По всей видимости, Battlefield 6 успела завоевать сердца многих геймеров, так как многие из них уже заранее решили, что они скорее предпочтут игру от DICE, чем Call of Duty.
Call of Duty: Black Ops 7 должна выйти 14 ноября 2025 года, а Battlefield 6 — 10 октября, что дает последней месяц форы.
Ну для Battlefield прямо все идеально происходит, им надо максимально постараться и не обделаться, и это год и скорей всего даже 2026 будет их. (Если что я не за кого, просто это хорошо, и возможно колда задумается)
с таким трейлером эпилепсию можно заработать. или им старые альтушки не понравились
Заслуженно.
А это ничего что у Call of Duty и Battlefield, исходя из специфики аркадного и тактического геймпеля, диаметрально противоположная фанбаза которая всю свою историю срется между собой? И что абстрактные "игроки" что всю жизнь играли каллду, будут наслаждаться быдлофилдом вериться как-то с трудом.
Предполагаю дебил набравший 191 тысячу лайков никогда и не играл Call of Duty. Это как клоунские комменты для аутистов по типу «Я продал PlayStation 5 и сделал предзаказ игру тисячилетия - Starfield»
Тоже к стати миллиарды лайков были.
Ну почему-то батла так дизлайков не набирает.(вроде как, не могу быть уверенным про 2042) Мне недавно доказывали, что Delta Force лучше, потому что бесплатная, и там так же есть батла режим, с техников. Так что про странных людей согласен, ну не думаю что это прямо фанаты батлы набежали и топят трейлер в дизлайках.
Складывается впечатление, что у них своего рода сговор. Ну сами посмотрите- последняя батла люто обделалась, КОЛДА привлекла внимание людей. Теперь (еще не вышедшая колда) уже можно сказать люто обделалась, БАТЛА (которая еще не вышедшая) уже привлекла больше сторонников. Совпадение?
Нет, колда уже давно не в ту сторону свернула, а тут просто батла не много обмозговала и решила себя глубже не закапывать, как колда. И решила сделать то на чём они поднялись. А колда как повернула в стону помойки и не хочет делать то на чём поднялись, или хотя бы подумать, ну сейчас может быть до чего то додумаются. Отменить они игру не могли, она как бы скорей всего уже была готова, просто думали что схавают, ну ее все равно схавают, ну не так.(моё мнение)
Но единственное, что окажется скорей всего фактом, что не серия, то +- отличная получается компания(НЕ МУЛЬТИПЛЕЕР) , вот тут не отнять, КОД может в киношный шутер(яб сказал синг даже батлу явно перевешивает) , а мульт давно превратился в какой-то цирк.
Коротко и ясно. Шах и мат Активижн)))
Эх помню когда COD:MW3 и BF3 выходили в 2011 как все в друг друга какашками через монитор кидали. Эх было время.
Закапывайте по глубже... // Ермек Аубакиров
Точно та же самая картина была с BF1, а потом Dice свернули куда-то Не туда