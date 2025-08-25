Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 набрал почти 400 тысяч дизлайков

На прошлой неделе Activision вместе со своими студиями-разработчиками выпустила геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, который массово критикуют зрители.

При 46 689 704 просмотрах (46 миллионов) трейлер Call of Duty: Black Ops 7 также набрал огромное количество дизлайков — 391 тысяч на момент публикации — против всего 54 тысяч лайков.

Кроме того, в комментариях ситуация только ухудшается: зрители с удовольствием потешаются над игрой Activision, расхваливая Battlefield 6. В одном из комментариев, набравшем 191 тысячу лайков, говорится: «Это действительно заставило меня отказаться от покупки новой игры Activision в пользу BF6».

В большинстве комментариев, где много лайков, зрители разочарованы Call of Duty: Black Ops 7, но в то же время очень воодушевлены Battlefield 6. По всей видимости, Battlefield 6 успела завоевать сердца многих геймеров, так как многие из них уже заранее решили, что они скорее предпочтут игру от DICE, чем Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 7 должна выйти 14 ноября 2025 года, а Battlefield 6 — 10 октября, что дает последней месяц форы.