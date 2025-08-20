Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 уже собрал более 120 тысяч дизлайков, а комментарии также крайне гневные

Последняя игра в серии Call of Duty возвращает нас к временной линии Black Ops 2. События Black Ops 7 разворачиваются через 10 лет после событий Call of Duty 2012 года, что может привлечь как ностальгирующих поклонников, так и новичков.
Тем не менее, Activision, похоже, не смогла создать ожидаемый ажиотаж. В условиях конкуренции со стороны Battlefield и растущего негатива вокруг франшизы, Black Ops 7 уже собрала тысячи дизлайков на YouTube.
Руководство Call of Duty уверено, что франшиза всегда будет успешной, но за последнее десятилетие она столкнулась с подобным уровнем негатива лишь однажды.
Недавний трейлер Black Ops 7 собрал более 13 миллионов просмотров с момента релиза. Однако на данный момент у него 124 тысячи дизлайков и всего 30 тысяч лайков. Поскольку расширение YouTube Dislikes предоставляет лишь ориентировочную оценку, реальное количество дизлайков, вероятно, значительно выше. Это указывает на то, что общее восприятие игры не выглядит слишком позитивным, и комментарии подтверждают это.
Многие зрители отметили, что Battlefield 6, по всей видимости, является лучшим шутером от первого лица. Один из пользователей даже провел параллели между Infinite Warfare и Battlefield 1, указав на схожесть текущей ситуации.
«Это на самом деле заставило меня сделать предварительный заказ Battlefield 6».
Похожие замечания о игре появляются и в социальных сетях, что свидетельствует о том, что в этом году Call of Duty интересует лишь немногих фанатов.
Комментарии о последнем COD не самые обнадеживающие. Учитывая масштабы франшизы, будет интересно увидеть, как Call of Duty сможет противостоять конкурентам после выхода игры в конце этого года. В бета-версии Battlefield 6 уже зарегистрировалось 20 миллионов игроков, так что конкуренция ожидается серьезная.
Да потому что это намёк на сюжетку с дерьмовым кооперативом и с открытой локацией а-ля MWIII, где ты бегал от точки до точки, куда уже хуже? А они могут. К тому же, не первый раз замечаю, что всё то, что завязано и связано с будущим - воспринимается крайне скептически. Black Ops 6 тоже средний получился, а когда они начали клепать всяких персонажей для онлайна по типу Балерины, Бивиса и Баттхеда - то будто модов на игру накатал... Цирк шапито.
Я лично, пройду мимо, сомневаюсь что в игру добавят что-то толковое, что стоило бы покупки данного продукта.
Колду каждый год выпускают и все по новой, еще с БП за которым многое спрятано и лутбоксами и за фулл прайс. Я хз делаете игру сервис делайте ФТП, а компании продавайте как DLC, не ради неё в КОД играют. Такие игры как правило долгоиграющие и постоянный вайп за который нада еще и занести а потом еще доносить ну ВАЩЕ ТАКОЕ !
Самый лучший блек опс остаются только первый и второй. А всё остальное просто мусор!
Это сфинктер ?
сэр, челядь стала шото подозревать)
очередной стадо-хейт
А почему так? Где тут кадры, которые говорят что колда всегда лучше любого шутера :D
если судить по сюжетке с её лютой психоделикой то лучше бы её наверное и не делали
То сюжет такой? Я думал мультиплеер, ну они наверно все переплюнули. И цена еще на такое :D
Так там и раньше были эпизоды с психоделикой. В прошлой Black Ops например в радиоктивной лаборатории приходы с зомби и под конец игры во время допроса телепортация по зеркалу. И ничё игра в целом прикольная. Наоборот это интересное разнообразие для жутко строго милетарийной серии. Психоделика была даже в Far Cry 3. Хз откуда стока дизлайков и в честь чего вообще.
История повторяется.....
Хомячки стали подозревать, что их доят и на х...ю вертят как лошков))
Позорище! Раз активижион хотели получишь очень большой хайп и славу, то могли сделать
1) это сделать remastered modern warfare 3 2011 и world at war 2008
2) Или сделать ремейки call of duty 1 2003 и дополнение к ней United Offensive 2004 и ремейк call of duty 2 2005
И показать это на gamescom 2025. Но они опять раз опозорились! Как обычно!
Ну после того, что я увидел в трейлере это совсем трещанина. Я думал наконец то сюжетное продолжение Бо2. А тут скорее унылый БО3 сон собаки на мультиплеерных картах. Нет спасибо. Такого треша нам не надо // Иван Страждин