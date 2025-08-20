Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 уже собрал более 120 тысяч дизлайков, а комментарии также крайне гневные

Последняя игра в серии Call of Duty возвращает нас к временной линии Black Ops 2. События Black Ops 7 разворачиваются через 10 лет после событий Call of Duty 2012 года, что может привлечь как ностальгирующих поклонников, так и новичков.

Тем не менее, Activision, похоже, не смогла создать ожидаемый ажиотаж. В условиях конкуренции со стороны Battlefield и растущего негатива вокруг франшизы, Black Ops 7 уже собрала тысячи дизлайков на YouTube.

Руководство Call of Duty уверено, что франшиза всегда будет успешной, но за последнее десятилетие она столкнулась с подобным уровнем негатива лишь однажды.

Недавний трейлер Black Ops 7 собрал более 13 миллионов просмотров с момента релиза. Однако на данный момент у него 124 тысячи дизлайков и всего 30 тысяч лайков. Поскольку расширение YouTube Dislikes предоставляет лишь ориентировочную оценку, реальное количество дизлайков, вероятно, значительно выше. Это указывает на то, что общее восприятие игры не выглядит слишком позитивным, и комментарии подтверждают это.

Многие зрители отметили, что Battlefield 6, по всей видимости, является лучшим шутером от первого лица. Один из пользователей даже провел параллели между Infinite Warfare и Battlefield 1, указав на схожесть текущей ситуации.

«Это на самом деле заставило меня сделать предварительный заказ Battlefield 6».

Похожие замечания о игре появляются и в социальных сетях, что свидетельствует о том, что в этом году Call of Duty интересует лишь немногих фанатов.

Комментарии о последнем COD не самые обнадеживающие. Учитывая масштабы франшизы, будет интересно увидеть, как Call of Duty сможет противостоять конкурентам после выхода игры в конце этого года. В бета-версии Battlefield 6 уже зарегистрировалось 20 миллионов игроков, так что конкуренция ожидается серьезная.