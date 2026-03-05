Treyarch представила полную дорожную карту второго сезона для Call of Duty: Black Ops 7

Компании Activision и Treyarch представили полную дорожную карту второго сезона для Call of Duty: Black Ops 7. Обновление стартует 11 марта 2026 года и принесёт большое количество контента для всех ключевых режимов игры: «Мультиплеера», «Варзона», «Зомби» и «Эндгейма».

В режиме «Эндгейм» появится новый «Сбой», которого можно встретить в «Зонах кошмара». Игрокам предстоит отбиваться от волн врагов, а затем сразиться с боссом. Победа позволит получить особые «Навыки кошмара», усиливающие специализацию оперативника. Кроме того, в игре появится «Экзотический фабрикатор», позволяющий повысить редкость любого предмета до экзотической.

Мультиплеер на старте сезона получит сразу пять новых карт. Среди них — «Стрельбище» и обновлённая версия карты «Йемен» из Call of Duty: Black Ops II. Также разработчики добавят два новых режима и представят систему наград «Скорстриков» под названием «Локшот».

Любителей кооператива ждёт крупное обновление режима «Зомби». В игру добавят новую раундовую карту «Парадоксальный перекрёсток» с сюжетным заданием, новыми типами противников и возвращением легендарного чудесного оружия «Бландергат». Его можно будет улучшить до «Сандергата», способного выпускать мощные энергетические заряды или разрушительный луч «Изгнания».

Главным событием сезона станет режим Black Ops Royale для Call of Duty: Warzone, вдохновлённый режимом Blackout из Call of Duty: Black Ops 4. Он предложит изменённые правила матчей и потребует от игроков новых тактик.

Помимо этого, сезон принесёт две новые винтовки, серию временных событий и традиционные наборы в игровом магазине. Разработчики обещают, что обновление затронет практически все аспекты игры и заметно освежит игровой процесс.