Treyarch признались в опасениях по поводу усталости игроков от Call of Duty: Black Ops 7

Впервые в истории франшизы Call of Duty студия Treyarch выпускает две части серии Black Ops подряд: Black Ops 6 вышла в 2024 году, а уже в 2025-м на подходе Black Ops 7. Такой шаг вызвал обсуждения в сообществе, и сами разработчики открыто признались, что переживают за реакцию игроков.

В интервью изданию CharlieIntel старший директор по производству Treyarch Йейл Миллер отметил, что риск однообразия действительно существует:

«Честный ответ — да, я беспокоюсь об этом. Был общий план с двумя Modern Warfare подряд и теперь с Black Ops. Мы рады возможностям, которые это дало, но отрицать опасения было бы неправильно».

Тем не менее, команда уверяет, что делает всё возможное, чтобы Black Ops 7 не воспринималась как «ещё одна часть» Black Ops 6. Разработчики обещают новые механики, свежий контент в сезонных обновлениях, больше карт и расширенные системы прогресса, включая углублённый престиж для оружия.

Главное отличие — в сеттинге. Если Black Ops 6 погружала игроков в атмосферу 90-х, то Black Ops 7 переносит действие в 2035 год, что позволяет разнообразить арсенал и визуальный стиль, а также предложить игрокам более футуристический опыт.

Кроме того, разработчики подтвердили, что каждый сезон Black Ops 7 будет сопровождаться новой картой для Зомби режима, что должно удержать интерес фанатов.

Первые впечатления об игре можно будет составить совсем скоро: 30 сентября на ивенте CoD Next Treyarch покажет проект в действии, а уже 2 октября стартует открытое бета-тестирование.