Treyarch просит фанатов делиться отзывами о Black Ops 7 для своевременного исправления недочетов

Treyarch продемонстрировала свою приверженность сообществу, объявив, что активно собирает отзывы игроков для улучшения Call of Duty: Black Ops 7. Разработчик подчеркнул важность мнений фанатов в процессе доработки нового тайтла франшизы, который является одним из самых ожидаемых релизов года.

Майлз Лесли, заместитель креативного директора Treyarch, заявил в недавнем сообщении, что компания глубоко ценит вклад игроков. «Мы приветствуем все конструктивные отзывы сообщества и, честно говоря, будем анализировать каждый полученный комментарий», — пояснил Лесли, подчеркнув, что слово «конструктивный» имеет ключевое значение в этом процессе.

В качестве примера он привел Black Ops 6, где мнения игроков сыграли ключевую роль в улучшении игры за последние 12 месяцев. Лесли заверил, что такой подход будет продолжен и в Call of Duty Black Ops 7, хотя и признал, что не всегда возможно быстро внедрять изменения, даже когда разработчики и игроки пришли к согласию.

Подобная стратегия открытого развития отражает растущую тенденцию в игровой индустрии, где сотрудничество с сообществом становится все более важным фактором успеха таких высокопрофильных игр, как Call of Duty Black Ops 7.

Call of Duty Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и Xbox Game Pass.