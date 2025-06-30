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Call of Duty: Black Ops 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.6 26 оценок

Treyarch уверяет, что фанаты Call of Duty: Black Ops 2 будут в восторге от Black Ops 7

Gruz_ Gruz_

С момента анонса Call of Duty: Black Ops 7, состоявшегося 8 июня, нам пока так и не довелось взглянуть на игру. Хотя Activision планирует провести крупную презентацию позже этим летом, игру вскользь упомянули на чемпионате Call of Duty League Championship.

В рамках данного мероприятия помощник директора по дизайну студии Treyarch сделал заявление, призванное порадовать поклонников саги Black Ops.

«Если в прошлом вы были фанатом Call of Duty: Black Ops 2, и особенно если вы фанат соревновательной части Black Ops 2, вы отлично проведете время и в Black Ops 7».

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет в этом году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ziyter7

Фанаты КАЛды будут в восторге от всего угодно, где есть имя КАЛды.

7
TerryTrix

В восторге от ее провала!

5
Yoshemitsu
2
Seven_zzz

Учитывая какие фанаты сейчас там остались, то им хоть на логотип юбисофт с видом сбоку(какаху) налепи "калл оф дути блэк варфаре 8", то они с пеной у рта побегут её предзаказывать и говорить что это лучдщшая игра в серии. И так по кругу каждый год.

2
Walkan90

Оказывается это уже 7 часть, даже и не знал, ведь на серию пофиг с года так 10. Жалко только, что неплохие студии в вечном рабстве работают над одной и той же игрой из года в год.

2
AlexVurhis

похерили серию сразу с выходом второй части. первая была шикарна, а вторая полнейший шлак, как и все последующие.

1
MagnanimousCecil

Чем больше обещают, тем меньше хочется верить

1