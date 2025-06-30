Treyarch уверяет, что фанаты Call of Duty: Black Ops 2 будут в восторге от Black Ops 7

С момента анонса Call of Duty: Black Ops 7, состоявшегося 8 июня, нам пока так и не довелось взглянуть на игру. Хотя Activision планирует провести крупную презентацию позже этим летом, игру вскользь упомянули на чемпионате Call of Duty League Championship.

В рамках данного мероприятия помощник директора по дизайну студии Treyarch сделал заявление, призванное порадовать поклонников саги Black Ops.

«Если в прошлом вы были фанатом Call of Duty: Black Ops 2, и особенно если вы фанат соревновательной части Black Ops 2, вы отлично проведете время и в Black Ops 7».

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет в этом году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.