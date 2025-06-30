Treyarch уверяет, что фанаты Call of Duty: Black Ops 2 будут в восторге от Black Ops 7

С момента анонса Call of Duty: Black Ops 7, состоявшегося 8 июня, нам пока так и не довелось взглянуть на игру. Хотя Activision планирует провести крупную презентацию позже этим летом, игру вскользь упомянули на чемпионате Call of Duty League Championship.
В рамках данного мероприятия помощник директора по дизайну студии Treyarch сделал заявление, призванное порадовать поклонников саги Black Ops.
«Если в прошлом вы были фанатом Call of Duty: Black Ops 2, и особенно если вы фанат соревновательной части Black Ops 2, вы отлично проведете время и в Black Ops 7».
Call of Duty: Black Ops 7 выйдет в этом году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
Фанаты КАЛды будут в восторге от всего угодно, где есть имя КАЛды.
В восторге от ее провала!
Учитывая какие фанаты сейчас там остались, то им хоть на логотип юбисофт с видом сбоку(какаху) налепи "калл оф дути блэк варфаре 8", то они с пеной у рта побегут её предзаказывать и говорить что это лучдщшая игра в серии. И так по кругу каждый год.
Оказывается это уже 7 часть, даже и не знал, ведь на серию пофиг с года так 10. Жалко только, что неплохие студии в вечном рабстве работают над одной и той же игрой из года в год.
похерили серию сразу с выходом второй части. первая была шикарна, а вторая полнейший шлак, как и все последующие.
Чем больше обещают, тем меньше хочется верить