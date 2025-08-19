Утечка тизера Call of Duty: Black Ops 7 раскрыла дату выхода и новые детали

За несколько часов до официальной презентации на Gamescom Opening Night Live в сеть попала короткая реклама Call of Duty: Black Ops 7, подтвердившая дату релиза, бонусы за предзаказ и некоторые особенности геймплея.
В 15-секундном ролике игроки заметили ключевую механику — «mega jump» буст-пакеты, позволяющие совершать высокие прыжки и парить над полем боя. Судя по кадрам, акцент в новом Black Ops сделан на вертикальные перестрелки и динамичное передвижение.
Также показан эпизод миссии с огромным боевым мехом и психоделическая сцена, где главный герой сражается с гигантским противником, напоминающим классические «триповые» моменты серии.
Реклама вскользь засветила и Vault Edition: в неё войдут косметические наборы, включая ранее утёкший Reznov Challenge Pack, а за предзаказ обещают ранний доступ к бете (точные даты пока не названы).
Самое главное — дата выхода подтверждена: Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года.
