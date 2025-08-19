ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.2 57 оценок

Утечка тизера Call of Duty: Black Ops 7 раскрыла дату выхода и новые детали - новая механика mega jump

IKarasik IKarasik

За несколько часов до официальной презентации на Gamescom Opening Night Live в сеть попала короткая реклама Call of Duty: Black Ops 7, подтвердившая дату релиза, бонусы за предзаказ и некоторые особенности геймплея.

В 15-секундном ролике игроки заметили ключевую механику — «mega jump» буст-пакеты, позволяющие совершать высокие прыжки и парить над полем боя. Судя по кадрам, акцент в новом Black Ops сделан на вертикальные перестрелки и динамичное передвижение.

Также показан эпизод миссии с огромным боевым мехом и психоделическая сцена, где главный герой сражается с гигантским противником, напоминающим классические «триповые» моменты серии.

Реклама вскользь засветила и Vault Edition: в неё войдут косметические наборы, включая ранее утёкший Reznov Challenge Pack, а за предзаказ обещают ранний доступ к бете (точные даты пока не названы).

Самое главное — дата выхода подтверждена: Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года.

25
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Разрабы батлы:
-- Бета для всех, заходите не пожалеете

Разрабы колды:
-- Слышь, купи. Потом будет бета

8
Блоха В Сарафане

Сравнил забалованный, обрезанный высер, который будут фиксить три года, и полноценную игру, в полную версию которой дают возможность поиграть.

2
Salvador Dally Блоха В Сарафане

"Сравнил забалованный, обрезанный высер, который будут фиксить три года" отлично описал колду, лучше уже не будет

3
RSV_GAMER_1987

додик с чего ты взял что бета калды доступна только после покупки?

2
Юркец

Фифа и Кал оф дьюти каждый год🙃

5
RSV_GAMER_1987

внатуре чтоль? держи в курсе!

2
Гейб 30 процентный

Новые детали в ежегодном конвейере

3
KANSERVATOR

и кто будет покупать этот понос?

3
RSV_GAMER_1987

ты

2
kolinmah

Те, кто покупал предыдущий)

2
Юркец

на хлеб будут намазывать еще и добавки просить😁 те кто покупал

5
ДЕНИСКА_омск

Ляцкий цырк

2
sergeu78

что-то типо фантастики будет

1
hixxx
1
barfly89

История повторяется...