Утечки Call of Duty: Black Ops 7 раскрывают возвращение культовых карт, способностей специалистов и новые режимы

До мировой премьеры Call of Duty: Black Ops 7 остаётся меньше недели, и в сети появляется всё больше информации об игре. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, в шутере вернутся как легендарные карты, так и механики, которых фанаты не видели несколько лет.

На старте Black Ops 7 игрокам предложат три переработанные карты из Black Ops II (2012 года):

Raid — вилла в горах с идеально сбалансированной архитектурой для сражений;

Express — вокзал с поездами, где опасность может поджидать за любым углом;

Hijacked — напряжённые бои на роскошной яхте посреди океана.

Ещё один громкий камбэк — Specialist Abilities, последний раз появлявшиеся в Black Ops 4. Эти уникальные умения — вроде активного камуфляжа или крюка-кошки — позволят создавать новые тактические комбинации на поле боя.

Помимо классического мультиплеера, в Black Ops 7 будет и крупный режим с картами значительно большего размера. Там появятся вингсьюты, а бои будут напоминать концепцию Ground War из последних частей. Правда, по словам инсайдера, этот режим пока оставляет желать лучшего.

Официальная презентация Black Ops 7 состоится 19 августа на церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025. Именно тогда Activision обещает показать игру во всей красе.