Утечки Call of Duty: Black Ops 7 раскрывают возвращение культовых карт, способностей специалистов и новые режимы

До мировой премьеры Call of Duty: Black Ops 7 остаётся меньше недели, и в сети появляется всё больше информации об игре. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, в шутере вернутся как легендарные карты, так и механики, которых фанаты не видели несколько лет.
На старте Black Ops 7 игрокам предложат три переработанные карты из Black Ops II (2012 года):
- Raid — вилла в горах с идеально сбалансированной архитектурой для сражений;
- Express — вокзал с поездами, где опасность может поджидать за любым углом;
- Hijacked — напряжённые бои на роскошной яхте посреди океана.
Ещё один громкий камбэк — Specialist Abilities, последний раз появлявшиеся в Black Ops 4. Эти уникальные умения — вроде активного камуфляжа или крюка-кошки — позволят создавать новые тактические комбинации на поле боя.
Помимо классического мультиплеера, в Black Ops 7 будет и крупный режим с картами значительно большего размера. Там появятся вингсьюты, а бои будут напоминать концепцию Ground War из последних частей. Правда, по словам инсайдера, этот режим пока оставляет желать лучшего.
Официальная презентация Black Ops 7 состоится 19 августа на церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025. Именно тогда Activision обещает показать игру во всей красе.
Эти карты были и в BO4, и в BO5(Cold War)
и в BO2
Не пали контору!)
раскрывают возвращение культовых карт,из части в часть,вот что значит паразитирование
Неа, вот что значит глупые зумеры - им всё равно , будут брать втридорого с аплодисментами вдобавок! )))
Код время от времени, первая модерн ням ням миссия снайпера, на кринже был симулятор снайпера но мисию снайпера из кода не одна игра не повторила 1200 раз перепроходил , а вот в шаху так и не погамал на 11 и убунту не фурычит а 10 ку старую ставить не, подожду нормальный взлом.