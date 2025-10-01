В Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone добавили боевое перекатывание - фанаты сравнивают механику с Battlefield 6

Разработчики Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone продолжают расширять арсенал передвижений игроков, однако новая функция уже вызвала обсуждения в сообществе. Речь идёт о боевом перекатывании (Combat Roll), которое теперь доступно через перк Mountaineer.

Механика позволяет уменьшить урон при падении с большой высоты: во время активации камера переходит в третий-person, и боец выполняет перекат, однако при этом остаётся уязвим на пару секунд.

Особенность тут же вызвала параллели с Battlefield 6, где схожий приём появился ранее и также не обошёлся без критики. Некоторые игроки отмечали, что перекаты в Battlefield могут вызывать дискомфорт или мешать динамике боя.

Тем не менее, для Call of Duty это важное нововведение: по официальной информации, «боевое перекатывание» станет частью Warzone уже в первом сезоне. Теперь выживание после падения будет зависеть не только от удачи, но и от выбора правильного перка.